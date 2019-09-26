替蔡英文募款盛況不再　台中綠議員壓力大

蔡英文競選總部將在10月13日在台中舉辦募款餐會，資深台中綠議員在社群軟體群組大吐苦水。（中評社 林谷隆翻攝） 中評社台中9月26日電（記者 林谷隆）2020大選逐步加溫，藍綠陣營現在都卯足全力在衝刺，民進黨蔡英文台中競選總部將在10月13日在台中好運來展宴中心舉辦募款餐會，將席開百桌，要求25位民進黨台中市議員都要負責30人、60萬(新台幣)的募款額度，目前還流出某位民進黨資深民代在社群軟體的新聞群組，親自貼上照片和文章，拜託大家幫忙他募款，文末還寫了兩句很精典的話“很痛苦的拜託，我的媽媽咪呀！”



每到選舉中段，候選人都會透過各種名義來舉辦募款餐會，一方面試煉自己的動員力量，二方面則是籌措選舉經費，沒有“糧草”，要如何打勝仗。



蔡英文參與2016大選時，在全台舉辦的募款餐會，每張餐券高達3萬元到5萬元不等，價格不斐卻都被一掃而空，一次買30張餐券的粉絲大有人在。但是到了2020大選，蔡的台中募款餐會，每張餐券“跌價”到2萬，綠議員卻大叫吃不消。



據了解，爭取連任的民進黨台中市“立委”黃國書在上週末已經舉辦第一場募款餐會，同選區的國民黨提名參選人李中則尚未考慮辦餐會，就是擔心會有人藉此來做文章。



按蔡英文台中市競選總部規劃，10月13日下午6點在洲際棒球場旁好運來宴展中心舉辦募款餐會，當天的募款總額將達千萬，包括蔡英文及蘇嘉全等輔選要角都會到場致意。



不過，在去年九合一選舉前，已有民進黨台中市議員嗅到了不一樣的風向，感覺綠營支持者選民的贊助情況，不再像過往那麼的大方，應該是一個警訊，沒想到，投票結果出來，綠營真的是敗到潰不成軍。



根據民進黨台中資深民代外流的發文，瞭解2020大選，民進黨台中市議員的額度是每人30張，每張面額2萬元，總計是60萬元，金額不算少，雖然這個額度只要有挺綠企業主幫忙，要過關不是什麼太大問題，但是資深議員抱怨“又不是自己要選，還要靠私交去拜託朋友幫忙”，幾經盤算，還是一件麻煩事，難怪議員要大叫“我的媽媽咪呀！”