中國可持續發展被聯合國“點贊”

中評社北京9月26日電／第74屆聯合國大會期間，聯合國召開了一次可持續發展目標峰會，邀請各國元首和政府首腦就落實2030年可持續發展議程進展情況進行全面審議。峰會上，中國在可持續發展方面的經驗成為各方關注焦點。從可望提前10年實現2030年議程首項目標——消除貧困，到基本實現全民醫保覆蓋，再到全面推進國土綠化行動，中國推動落實該議程的努力和成果收獲了一致好評。



減貧成就廣獲認可



推動實現可持續發展目標是當前聯合國工作的重中之重。2015年9月，聯合國通過以17個可持續發展目標為核心的2030年可持續發展議程，旨在消除貧困、消除饑餓、促進男女平等、應對氣候變化、加強可持續發展全球夥伴關係。此次峰會是自該議程通過以來，聯合國首次就可持續發展目標舉行高級別會議。



消除貧困是上述17個可持續發展目標的首要目標，也是本屆聯大的主題之一。觀察人士指出，中國在可持續發展實踐中，脫貧成績“可圈可點”。改革開放40年來，中國實現8億多人口擺脫貧困，為世界減貧貢獻率超過70%。



習近平主席特別代表、國務委員兼外長王毅在出席本次峰會發言時說，中國將可持續發展作為基本國策，全面深入落實2030年可持續發展議程。中國下決心打贏脫貧攻堅戰，將於明年消除絕對貧困，提前10年實現第一項可持續發展目標。



對此，第74屆聯大主席穆罕默德－班迪在接受新華社記者採訪時表示，中國不但在幾十年間成功使數億人擺脫貧困，並且正努力在這個人口數量世界第一的國家徹底消滅貧困，這本身就是對世界以及對實現聯合國可持續發展目標的巨大貢獻。回首過去70年，中國何以能在複雜環境中發展壯大，何以能讓數億人擺脫貧困，這些都值得研究。



分析人士指出，中國正在為全球減貧事業提供重要鏡鑒。在中國的倡議和推動下，去年聯合國大會通過關於消除農村貧困的決議，把中國倡導的“精准扶貧”“合作共贏”“構建人類命運共同體”等理念與實踐寫入其中。這也是聯合國大會歷史上首次就消除農村貧困問題通過決議。中國若能在2020年消除絕對貧困、提前10年完成2030年議程的消除貧困目標，必將給全球減貧事業帶來巨大信心。