伊朗總統魯哈尼提出霍爾木茲和平計劃

中評社北京9月26日電／伊朗總統魯哈尼25日在聯合國大會一般性辯論發言時邀請各國加入伊朗主導的霍爾木茲和平計劃，以維護地區安全。他重申伊朗拒絕在美國制裁壓力下與之談判。



魯哈尼說，在所有國家都能公平享有權利的情況下，伊朗可以幫助維護波斯灣安全並確保石油運輸順利安全通過霍爾木茲海峽。但他同時強調，只有美軍撤出該地區才能實現地區安全，並警告說中東地區正處於崩潰的邊緣，一點火星就會引燃大火。魯哈尼表示，霍爾木茲和平計劃的具體細節將在未來公布。



魯哈尼還在發言中抨擊美國對伊朗制裁是“濫用國際銀行體系的海盜行為”，重申伊朗拒絕在美國制裁壓力下與之談判。“對於制裁下的談判要求，我們的回答是否定的。”



魯哈尼說，如果對方想得到關於談判的肯定答覆，唯一的途徑是回到遵守協議承諾的軌道上來。“解除制裁，方能談判。”



美國總統特朗普24日在聯大演講時再次對伊朗施壓，稱只要伊朗的“威脅行為”持續，美國對伊朗的制裁就不會停止，只會加劇。他此前對媒體說，他與魯哈尼在聯大期間沒有見面的計劃。



伊朗核問題全面協議2015年7月達成。2018年5月，美國宣布退出伊核協議，隨後逐步恢復因協議而中止的對伊制裁。今年5月，伊朗宣布中止履行伊核協議部分條款。



本月14日，沙特石油設施遭襲事件使本已緊張的美伊關係更加惡化，美方指責伊朗製造了該襲擊，並對伊朗實施新制裁。伊朗堅決否認與襲擊有關。





（來源：新華網）