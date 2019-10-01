社評：美國政壇鬥爭白熱化

中評社北京10月1日電（評論員 喬新生）9月24日，美國國會眾議院議長宣布，將就美國總統特朗普與烏克蘭總統通電話發起對美國總統彈劾調查。美國國會眾議院議長之所以作出這樣的決定，是因為美國總統在電話中要求烏克蘭調查的美國前副總統、2020年總統候選人拜登的兒子在烏克蘭腐敗行為。這是公然違反美國憲法損害美國國家利益的行為。



美國總統特朗普隨即發表措辭嚴厲的聲明，認為這是一種“獵巫”行為，是對自己的迫害，並且認為這對自己競選連任是一個“利好”，自己已經做好戰鬥準備。



值得人們注意的是，恰恰是這位美國眾議院議長，在美國總統克林頓遭到彈劾的時候，在美國眾議院發表演講，認為美國國會對克林頓的彈劾是不公平的。



這說明美國政壇上的政治鬥爭已經白熱化。美國民主黨為了爭取在競選中獲得勝利，決定利用在美國眾議員多數席位的優勢，提前將美國總統趕下台。可是，美國歷史上從來沒有因為美國國會彈劾而導致總統下台的先例。尼克松雖然宣布辭職，但是，美國國會並沒有走完彈劾程序。克林頓和約翰遜總統雖然都進入彈劾程序，但最終都有驚無險，平安過關。



美國總統特朗普能否渡過難關呢？對於美國民主黨來說，彈劾美國總統是一個困難的決定。這是因為如果美國國會彈劾不成功，美國總統可以對外宣布自己受到迫害，競選連任成功的可能性大增。如果不能快刀斬亂麻，立即啟動彈劾程序，並且在很短的時間內達到預期的目的，那麼，美國民主黨有可能會在未來選舉中一敗塗地。



美國前副總統的孩子在烏克蘭從事能源產業傳出腐敗醜聞。西方國家的新聞媒體都有報道。但現在的問題是，烏克蘭總統剛剛走馬上任，正著手團結烏克蘭國內各派政治勢力，因此，不願意發動大規模的反腐敗調查。雖然美國總統在電話中要挾烏克蘭總統，要求其調查美國前副總統兒子的腐敗情況，可是從目前的情況來看，烏克蘭總統面臨的首要任務是如何鞏固自己的執政地位，因此，不可能四面樹敵。如果烏克蘭總統在國內發起反腐敗鬥爭，那麼有可能會導致烏克蘭國內政治紛爭不斷，烏克蘭總統被推翻。



烏克蘭從蘇聯獨立出來之後，始終採取全面西化的國家發展戰略。不僅在美國等西方國家的引導下，實現徹底的無核化，而且在外交政策和地緣政治關係方面徹底倒向歐洲國家。烏克蘭為此付出沉重的代價。索羅斯等對衝基金管理人拿出大筆的資金，在烏克蘭的首都基輔發動顔色革命，從而讓烏克蘭的政壇動蕩不安。目前的烏克蘭政府實際上是烏克蘭東西方陣營妥協的產物。親西方的政府推選的總統候選人被烏克蘭東部政治勢力推選的候選人打垮，烏克蘭總統實際上是烏克蘭東部政治勢力的代言人。這位曾經在舞台上扮演烏克蘭總統的演員之所以能夠在沒有任何政治經驗的情況下，在激烈的烏克蘭總統選舉中脫穎而出，根本原因就在於他得到了烏克蘭東部地區政治勢力的支持。當選總統之後，他希望走中間路線，一方面爭取俄羅斯支持，另一方面則希望西方國家保持克制，不要把他變成西方國家在烏克蘭的傀儡。



美國前副總統的兒子之所以在烏克蘭的石油天然氣行業呼風喚雨，就是因為烏克蘭顔色革命之後為了發展經濟，不得不依賴美國的資本，而美國副總統的兒子借助於美國資本登堂入室，成為烏克蘭石油天然氣行業舉足輕重的人物。烏克蘭政府決定調查烏克蘭石油天然氣行業的腐敗問題，自然而然會涉及到美國前副總統的兒子。可是，正如人們所看到的那樣，由於涉及烏克蘭與美國的關係問題，因此，調查不了了之。



特朗普為了打擊競爭對手，希望烏克蘭總統重新啟動調查，以便讓美國前副總統在競選中自亂陣腳。然而，烏克蘭總統深深地意識到，如果捲入到美國國內的政治鬥爭中，那麼，烏克蘭總統有可能會死於非命。正因為如此，在兩國元首電話交談中，烏克蘭總統一方面接受美國總統的建議，但是另一方面在有關美國前副總統兒子貪污腐敗的問題上態度謹慎。



美國總統特朗普急於求成，以美國提供援助相威脅，要求烏克蘭總統必須立即調查的美國前副總統的兒子。雖然美國白宮的幕僚對外聲稱，美國總統特朗普之所以在與烏克蘭通話的過程中談到對烏克蘭援助問題，是希望與歐洲國家協調一致，共同支持烏克蘭的建設。不過，美國國會議員們已經按捺不住，他們希望借此機會將特朗普趕下台。



美國總統特朗普作出的反應值得稱道。他第一時間要求公布有關電話記錄，並且希望烏克蘭總統能夠澄清事實真相。不過，既然美國國會民主黨議員發起彈劾是為了對付美國共和黨，美國國會民主黨議員當然不會在美國總統特朗普公布有關電話錄音記錄之後善罷甘休。美國國會一定會窮追不舍，要求美國總統披露更多的事實真相。



不過，對於美國前副總統來說，美國國會發起彈劾可能是利弊參半。美國國會眾議院民主黨領袖決定發起彈劾需要承擔巨大的風險。如果不能將美國總統特朗普拉下馬，那麼，美國總統特朗普有可能會借此機會瘋狂反撲，乘勝追擊，將美國前副總統打得滿地找牙。如果美國總統特朗普發起反攻，而美國參議員最終沒有表決通過彈劾議案，那麼，美國2020年總統選舉結果提前揭曉。



對於特朗普來說，2020年的選舉是一場輸不起的戰爭，如果選舉失敗，被迫離開白宮，那麼，特朗普及其家族成員有可能會被送上法庭。按照現在的態勢，美國民主黨有可能會讓特朗普承擔刑事責任。