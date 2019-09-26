柬埔寨首相洪森：中國是偉大的朋友

中評社北京9月26日電／中國駐柬埔寨大使館25日晚在金邊舉行國慶70周年招待會，柬埔寨首相洪森出席並致辭說，中國是偉大的朋友，對中華人民共和國成立70周年表示熱烈祝賀。



洪森盛贊中國經濟社會發展取得的輝煌成就。他說，新中國成立以來，在中國共產黨正確領導下，中國高速發展。中國的發展不僅造福中國人民，還惠及全人類。



洪森說，“一帶一路”倡議有力促進了中國同沿線國家在經濟、社會、人文等領域交流合作。柬從“一帶一路”合作中受益。柬中不斷深化互利友好合作，不僅將給兩國人民帶來更多福祉，也有助於維護地區和世界的和平、穩定與繁榮。柬方願同中方一道，推動雙邊關係走深走實，攜手捍衛兩國共同利益。



中國駐柬埔寨大使王文天說，中柬是肝膽相照的好鄰居、好朋友、好夥伴、好兄弟。中柬始終相互支持，平等相待，在關乎彼此核心利益和重大關切問題上守望相助。“一帶一路”倡議同柬埔寨“四角戰略”緊密對接將為中柬合作提供巨大機遇。中柬雙方的互利合作將進一步提質增速。



洪森夫人文拉妮、副首相兼國防大臣迪班等6位副首相、柬埔寨公主諾羅敦·帕花黛維、柬中友好協會主席埃桑奧以及柬黨政軍部門負責人、多國駐柬使節，中資機構、留學生和華僑華人代表等500餘人出席了招待會。



（來源：新華網）

