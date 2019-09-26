國家醫保局：暫不具備將健康體檢納入醫保條件

中評社北京9月26日電／體檢等預防類檢查 屬於公共衛生服務範疇



昨日，國家醫保局在就關於將健康體檢納入醫保範疇的建議進行回應時指出，目前基本醫療保險還沒有能力將支付範圍擴大到包括健康體檢等非治療性的、預防篩查的項目。



國家醫保局指出，為提高國民健康水平，國家在深化醫藥衛生體制改革中提出建設覆蓋城鄉居民的公共衛生服務體系、醫療服務體系、醫療保障體系、藥品供應保障體系，形成四位一體的基本醫療衛生制度，四大體系整體推進，協調發展。



從目前的制度安排來看，主要通過公共衛生服務體系逐步解決疾病預防控制、健康教育等問題，通過基本醫保體系逐步提高疾病治療保障水平，通過大力發展商業保險滿足不同人群的不同健康需求。



此外，國家倡導和鼓勵用人單位配合國家共同做好職工的健康保護工作，這也是用人單位理應承擔的社會責任。



公共衛生服務體系建設方面，國家提出了建立健全疾病預防控制體系、加強健康教育等任務目標，明確了基本公共衛生服務內容。其中，主要起疾病預防控制作用的體檢等預防類檢查均屬於公共衛生服務範疇。



同時，醫保局還確定了重大公共衛生服務專項，如定期為65歲以上老年人進行健康檢查，為3歲以下嬰幼兒進行生長發育檢查，為0～6歲兒童和其他重點人群提供預防接種服務，為高血壓、糖尿病患者提供規範管理，為農村婦女免費開展“兩癌”篩查等婦女保健項目等。今後，隨著我國社會經濟的不斷發展，國家對公共衛生體系建設投入的不斷加大，公共衛生服務覆蓋人群及內容項目也將逐步擴大。