工行農行10%股權正式劃轉全國社保基金

中評社北京9月26日電／社保基金再得大筆資金充實。25日，工行和農行分別發布公告稱，其10%的股權由財政部一次性劃轉給全國社會保障基金理事會持有。



工行公告稱，股東財政部將其持有的工行股權的10%一次性劃轉給全國社會保障基金理事會持有。本次劃轉前，財政部持有工行123316451864股A股股份，占普通股股份總數的34.60%；本次劃轉的股份數為12331645186股A股股份，占普通股股份總數的3.46%。



農行公告稱，股東財政部將其持有的農行股權的10%一次性劃轉給全國社會保障基金理事會持有。本次劃轉前，財政部持有農行137239094711股A股股份，占普通股股份總數的39.21%；本次劃轉的股份數為13723909471股A股股份，占普通股股份總數的3.92%。



截至25日收盤，工行A股股價為5.49元，農行A股股價為3.46元。據此計算，工行和農行劃轉給全國社會保障基金理事會的股份市值分別為677億元和474.85億元，合計1151.85億元。



兩家銀行的公告均提示，本次權益變動不觸及要約收購，不會導致控股股東及實際控制人發生變化。



兩家大行此舉旨在落實2017年11月國務院印發的《劃轉部分國有資本充實社保基金實施方案》，劃轉部分國有資本彌補企業職工基本養老保險基金缺口。劃轉對象為中央和地方國有及國有控股大中型企業、金融機構，劃轉比例統一為企業國有股權的10%。



今年7月召開的國務院常務會議決定，全面推開劃轉部分國有資本充實社保基金。9月，財政部、證監會等部門聯合印發的《關於全面推開劃轉部分國有資本充實社保基金工作的通知》提出，中央和地方劃轉部分國有資本充實社保基金工作於2019年全面推開。



在資本運作時，社保基金等承接主體要履行3年以上的禁售期義務，並應承繼原持股主體的其他限售義務。在禁售期內，如劃轉涉及的相關企業上市，還應承繼原持股主體的禁售期義務。





（来源： 上海证券报）