中評社北京9月26日電／畫像漸清晰 推出沒有時間表 “數字人民幣”由虛入實



越來越多有關中國法定數字貨幣（DC／EP）的信息浮出水面。與此前五年的低調研發相比，今年尤其是8月以來，央行方面似乎願意透露出更多訊息，這無疑是一種暗示，我們將迎來一場現鈔變革，“數字人民幣”面貌漸清晰。



不過，“數字人民幣”試點乃至全面落地並不會像一些媒體描述的那麼迅速。中國人民銀行行長易綱9月24日在回答記者提問時明確表示，央行對於法定數字貨幣的推出“沒有時間表”，並稱“還會有一系列的研究、測試、試點、評估和風險防範”。業內專家指出，在“數字人民幣”瓜熟蒂落前，還需要充足而細致的準備。



央行頻發聲 “數字人民幣”審慎推進



兩年前中國人民銀行貨幣數字研究所成立之初，法定數字貨幣還是個相對虛幻的概念，沒有過多進入大眾視野。伴隨著最近一段時間相關信息越來越豐富，法定數字貨幣的面貌日漸清晰。



穆長春履新中國人民銀行數字貨幣研究所所長，被外界視為“數字人民幣”摩拳擦掌的重要信號之一。近一個月以來央行方面密集提及法定數字貨幣，將這一新生事物推上了輿論的風口浪尖。



今年8月之後，央行方面多次提及法定數字貨幣。8月2日，央行召開電視會議對2019年下半年重點工作做出部署，提及“加快推進我國法定數字貨幣研發步伐”，而就在不久後的8月10日，穆長春以中國人民銀行支付結算司副司長身份在中國金融四十人伊春論壇上就法定數字貨幣做主題演講，並且表示，“去年開始，數字貨幣研究所的相關人員做相關係統開發，已經是996了”。