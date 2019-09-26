地方發力交通基建　重大項目扎堆開工

中評社北京9月26日電／為穩投資，地方近期紛紛發力交通基礎設施建設。日前，陝西、山東、江蘇、浙江等多地均發布最新交通項目建設計劃，四川集中開工一批總投資規模超1800億元的交通重大項目。分析人士指出，隨著地方專項債發行提速，未來幾個月基建投資增速有望繼續回升。



地方穩投資瞄准交通基建



9月中下旬以來，地方穩投資的力度加大，多地紛紛將著力點放在交通項目建設方面。



16日，2019年四川省交通重點項目集中開工動員活動在位於德陽的G5成綿擴容施工現場舉行。本次活動集中開工8條高速公路、21條國省幹線及紅色旅遊公路共29個項目，總投資1808億元。



四川省交通運輸廳廳長汪洋表示，下一步，四川交通將全力抓好項目投資工作，力爭今年完成公路水路建設投資超過1600億元。



20日，江蘇省召開加快推進江蘇高鐵建設暨寧淮城際鐵路開工動員會。目前江蘇省有5條高鐵共1236公里同時在建，年底將新增高鐵通車里程424公里。



山東省也處在交通基礎設施建設的高峰期。目前共有10個鐵路項目在建，5個項目年內開工，9條高速將於年內建成通車。山東省交通運輸廳廳長江成表示，要努力跑出山東綜合交通基礎設施建設的“加速度”。



陝西省發展改革委日前集中批覆了丹鳳至山陽、韓城至黃龍、延安東繞城3條高速公路以及一批國省幹線公路項目，批覆項目總投資約280億元。



這只是陝西省落實穩投資工作的一部分。不久前該省剛剛出台《陝西省穩投資工作行動方案》，其中強調要全力推進重大交通項目建設，年內開工一批重大交通項目，包括西安至延安、西安至十堰、西安至安康高鐵和西安咸陽國際機場三期擴建工程等。