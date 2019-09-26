星島：憂中長期前景　啟德地一波兩折

中評社香港9月26日電／星島日報今天社論說，啟德一幅酒店商業地皮，在今夏反修例風波醞釀期間遭撻訂，後由政府重新推出招標，昨日以流標收場。這是今年以來區內第二幅流標的酒店商業地，反映發展商對本港旅遊、酒店及零售業的中長期前景有憂慮。



連同今次，政府五年來有六次出售官地流標，其中三幅住宅用地，在重新招標後成功售出，但是在今年初流標的另一幅啟德酒店和商業用地，至今未有重推。今次流標的地皮，本來在今年五月由高銀金融以逾一百一十一億元投得，但是高銀在六月時放棄了地皮，寧願讓政府沒收二千五百萬元的訂金。



政府八月重推時，把按金提高至五千萬元和規定中標者在七個工作天內要繳付標價一成，來增加違約成本。中美貿易戰未見曙光，加上反修例暴力衝突升級，業界把地皮估值調低兩成六至三成六，“貶值”到不足一百億，只得歷來最少的四個發展商投標，出價遠低於政府心目中的底價，流標收場。



趁氣氛惡劣 開執死雞價



社論說，現時零售和酒店業成為政治風波的重災區，上月抵港旅客人次劇跌四成，連五星級酒店都要“賣大包”削價吸客，零售和飲食行業生意更大跌，由跨國企業旗艦店到夫妻檔經營的小食店都有結業。在這低迷氣氛下，不排除有發展商投地時開出“執死雞價”。



但是，投資酒店商業地皮看來應是長遠發展，投地建住宅，兩、三年後已經可以分拆預售樓花套現回本，建酒店和商業樓宇卻不能分拆出售，由建成到回本，動輒要十多年。目前旅遊業遭受的打擊不像沙士時期，傳染病過後社會很快復原，遊人即復如鯽，今次事件改變了內地和海外不少人對本港的觀感，這種疑慮恐怕不會在短期內消失，如何影響旅遊和企業來港舉辦活動的長遠意慾，仍未明朗。