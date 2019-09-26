雲南省委原書記秦光榮嚴重違紀違法被開除黨籍

中評社北京9月26日電／日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對全國人大原內務司法委員會副主任委員、雲南省委原書記秦光榮嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，秦光榮理想信念喪失，背棄初心使命，毫無黨性原則，對黨不忠誠不老實，做兩面人，公開發表與全面從嚴治黨要求相違背的言論，履行主體責任失職失責，徇私干預紀檢監察工作，嚴重破壞黨的組織路線，扭曲用人導向，大搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規出入私人會所，接受私營企業主安排的度假旅遊；在組織函詢時不如實說明問題，不按規定報告個人有關事項；大肆收受禮品禮金，違規干預和插手礦產資源轉讓；特權思想嚴重，追求個人名利和物質享受，貪圖奢靡享樂，生活腐化墮落，家風敗壞，對配偶子女失管失教，縱容親屬利用其職務影響謀取私利；毫無紀法意識，與不法私營企業主沆瀣一氣，肆無忌憚聚錢斂財，大搞權錢交易，在職務晉升、企業經營等方面為他人謀利，並非法收受財物，對任職地區的政治生態造成嚴重破壞，對黨的事業和形象造成嚴重危害。



秦光榮嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予秦光榮開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



（來源：新華網）

