中捷數字經濟研討會在布拉格舉行

中評社北京9月26日電／中捷數字經濟研討會25日在捷克首都布拉格舉辦。與會的中捷兩國專家學者一致認為，面對數字鴻溝、網絡安全等全球問題，各國需要加強溝通與合作，推動數字經濟真正造福人類。



中國駐捷克大使張建敏在研討會上說，近年來，中國政府通過實施國家大數據戰略，大力推動數字中國建設，在雲計算、大數據、移動互聯網等領域掌握了一批核心技術，培育了一批新興產業，誕生了一批具有國際競爭力的優秀企業。如今，移動互聯網已經滲透到中國社會各個角落，深刻改變著人們的生產生活。



他表示，中捷兩國都堅定支持自由貿易，反對保護主義，希望雙方秉持開放心態，為對方企業營造公平、公正、非歧視的市場環境，為兩國數字經濟合作創造良好條件。



捷克查理大學捷中交流中心執行董事米洛什·巴拉班說，幾十年前，人們還無法想象中國會擁有具備全球競爭力的高科技產業，現在已經變成現實。中國對人工智能、5G等未來科技的設想和政策也會影響捷克及歐洲，甚至全球數字經濟的發展走向。



專門從事“數字絲綢之路”國際合作的上海數絲產業創新合作中心執行理事長孫紀平說，數字經濟的發展目前存在技術融合、產業融合、創新融合的趨勢，融合已經成為數字經濟的主要特征之一。在當今全球化的環境下，面對數字經濟需要有一個包容的心態，互相學習，更加開放。



捷克理工大學教授弗拉迪米爾·馬里克說，數字經濟的發展非常迅猛，對於隨之而來的一系列新問題，人們還沒有來得及認真討論。比如，有人擔心人工智能的發展有可能導致機器人最終控制人類，以及5G網絡的安全性和可靠性問題等等，人們應該從多角度進行分析，以一種平衡和智慧的態度對待數字經濟發展。



（來源：新華網）