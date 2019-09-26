韓國瑜議會談參選心路歷程　坦言三大原因

韓國瑜在議會上首度說明參選2020大選的原因。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月26日電（記者 高易伸）結束上午藍綠大亂鬥，高雄市議會下午3時進行議員質詢時間。中國國民黨議員李雅芬問高雄市長韓國瑜“綠營都批你是落跑市長，究竟什麼動機讓你想參選“總統”？韓起身侃侃而談說，這個問題在我心裡已經縈繞很久了！事實上推進參選的聲浪非常巨大，不管是“國內”或者海外，一開始的確是沒有想過要選“總統”這件事情。聲浪大了之後，做了市長逐步發現，要把南台灣的生命力放出來，打造高雄全台首富我需要三樣東西，但目前我實在感受不出來。



韓國瑜表示，第一、我需要“中央鉅額補助”高雄，這一點是非常困難的。若“中央”不給補助，我要拜託“中央”給我們政策，若政策不給，拜託給我們祝福，但“中央”從補助、政策再到祝福，整個“中央”執政我感受不出來。



韓說，如果說高雄負債3300億下，想要輕裝上陣，全力幫高雄脫胎換骨，這個沈重的財政壓力，我對高雄發展非常憂心。光一年利息錢就要22億元，各部門的預算我們都縮編，市民朋友對我們期待這麼大，我們該做的又不能放鬆，“中央”補助無法大筆下來，事實上這100億真的是各局處用計劃，一個個踏破鐵鞋拜託下來。連登革熱為了幾千萬都跟“中央”在空中大戰，如果不給補助會給我們政策嗎？包括我提的自由貿易經濟區、國際大機場等，事實上我覺得時常被“中央”打臉。



韓國瑜說，有時候各局處部會，以及某些民進黨議員用近乎嘲諷羞辱，現在高雄市政團隊不斷擦亮高雄招牌，但有一群人不停地潑墨汁、潑黑高雄。前兩天的治安警局同仁非常辛苦，然後台東海邊可以撿到海洛英，如果今天在高雄海岸線撿到海洛英，各位議員我們摸著良心講，市府團隊會被罵成什麼樣子？



韓國瑜說，同樣高雄淹水30分鐘便退，可是所有都在修理高雄，眼睛卻不看屏東台南。“中央”不給補助、不給政策也不給祝福，因此今天走到這一步參選“總統”，我會全力以赴，但我非常有信心，如果能夠贏得這場選舉的勝利，我一定會加大力度照顧高雄。



韓說，過去“中央”對高雄的態度都是“你要錢、我給你”，你要100、我給80，給完好像責任就結束了，但高雄應該要把生命力放出來，帶動台南屏東，讓雙引擎拉升，讓台灣往上升，南台灣資源非常豐富，但沒有被帶動起來，我覺得我有信心，可以讓台灣南北雙帶動，也會加大力度照顧高雄，全力服務。



李雅芬表示，希望你未來到“總統府”上班後，可以好好照顧高雄。