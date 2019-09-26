內塔尼亞胡能否破解組閣“死結”

中評社香港9月26日電／以色列總統裡夫林25日晚宣布，正式授權現任總理內塔尼亞胡組建新一屆政府。這是內塔尼亞胡繼今年5月組閣失敗後再次獲得組閣權。



分析人士認為，選後的以色列各黨派分裂依舊嚴重，今後無論是內塔尼亞胡還是藍白黨領導人甘茨組閣，都面臨重重困難，再加上針對內塔尼亞胡腐敗醜聞的聽證會將於10月舉行，以色列政局未來存在諸多變數。



二次大選沒有根本變化



以色列17日舉行一年內的第二次議會選舉。據以中央選舉委員會25日凌晨公布的最終結果，內塔尼亞胡領導的右翼政黨利庫德集團獲得120個議席中的32個，其競爭對手——中間黨派藍白黨獲得33個。



在4月9日的上次大選中，以利庫德集團為首的右翼政黨共獲得65個議席，其中利庫德集團獲得36席；中左翼政黨共獲得55個議席，其中藍白黨獲得35席。4月17日，裡夫林授權內塔尼亞胡組閣。但由於右翼陣營內部矛盾激烈，內塔尼亞胡未能在規定的5月29日組閣最後期限內成功組建執政聯盟。為防止組閣權落入其他黨派手中，利庫德集團提出解散議會重新大選。



與4月大選的低投票率相比，此次選舉的投票率達到69.4%，接近以色列歷年大選投票率的高線。分析人士認為，經過首次組閣失敗，二次大選的高投票率反映出以色列民眾對如何盡快打破目前國內政治僵局的普遍關注。



不過由於距上次大選僅5個月，選情並未發生根本性變化。儘管這次藍白黨成為議會第一大黨，但也不過就比利庫德集團多1個議席，雙方依舊勢均力敵。仍然沒有一個黨派能單獨獲得組閣需要的61個議席，藍白黨和利庫德集團要想組閣均需聯合其他黨派。

