如何解決看病難看病貴？馬曉偉答記者問

央視記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京9月27日電（記者 張爽）國家衛生健康委員會主任馬曉偉在“慶祝中華人民共和國成立70周年第二場新聞發布會：滿足人民新期待，在發展中保障和改善民生”上表示，從穩步地推進國家醫學中心的建設、繼續實施縣級醫院能力提升工程、把區域的醫療機構資源進行整合等方面解決看病難的問題。



以下是問答實錄：



中央廣播電視總台 央視記者：我想問馬主任，剛才您介紹了咱們衛生健康工作這70年的進展。我們的確感受到這些年來就醫環境有了很大的改善。下一步，將採取哪些措施進一步解決“看病難”“看病貴”的問題？謝謝。



馬曉偉：解決“看病難”“看病貴”問題是我們衛生工作長期要解決的一個重大的問題。總的來講，我們國家的醫療衛生事業存在的突出矛盾是人民群眾日益增長、不同層次的醫療需求和我們國家醫療資源總量不足、結構分配不合理、優質資源匱乏，特別是我們國家醫療資源的分配，存在著區域、城鄉、醫院和學科之間發展不平衡不充分之間的矛盾。進一步深化醫改，解決群眾看病難的問題，就主要是要從資源配置的角度、從事業發展的角度來解決問題。我們在解決這方面的問題，有四個方面的考慮：



馬曉偉:第一，穩步地推進國家醫學中心的建設。提高各個省的醫療衛生水平，把學科建設抓起來，使各個省都能夠解決自己省內的疑難重症的治療問題，而不是使這些患者都到北上廣來看病。最近中央深改委審議通過了區域醫療中心建設試點工作方案，我們也和四個省簽訂了省部共建區域醫療中心的協議，這樣使得病人的分流能夠從北上廣分流到各個省、各個區，這是首先解決第一步，減少患者跨區域就診，推進區域分開。



馬曉偉:第二步就是我們繼續實施縣級醫院能力提升工程。從2004年我們會同財政部推出了萬名醫生支援農村的工程，推動三級甲等醫院對口支援縣醫院。我們國家農村的醫療衛生事業的發展，縣醫院的水平非常重要。如果縣醫院能夠把本地區的疑難重症解決好，這些農民得了疑難重症就不一定就去大城市。所以要想解決幾億農民“看病難”和“看病貴”的問題，就是要把農民大部分的疾病解決在縣域內。只有縣裡成為綜合學科業務施展的平台，也只有縣裡的水平提高，才能使農民“小病不出村、大病不進城”。所以我們持續推進城市的三級甲等醫院對口支援縣，現在已經有500所縣醫院達到了三級醫院的水平。下一步，我們到2020年還要推動500個縣醫院和500個縣中醫院達到三級醫院的水平。



馬曉偉:第三個做法，我們就是要把區域的醫療機構資源進行整合。現在我們的情況，大病、小病都去大醫院，城市農村患者都去大醫院。大醫院門庭若市，小醫院門可羅雀。中國看病難，主要是找大醫院專家難。基層醫院的水平提不高，人們肯定要去大醫院，看病必然是難。所以要加強基層的建設，我們就在城市裡建設醫聯體，大醫院帶動小醫院，在農村建設醫共體，縣醫院連接鄉鎮衛生院，使得縣鄉一體、鄉鎮一體，把基層的水平能夠有所提高，醫療資源能夠縱向的流動，這樣“看病難”就能夠大病在醫院、小病在社區，康復還能回社區，加快構建整合型醫療服務體系。不同級別的醫院，要實現自己的功能定位。



馬曉偉:第四個方面，就是推動醫保支付方式的改革。病人的分流和支付方式有很大關係。去大醫院看病和小醫院看病，支付的費用不同，經濟杠杆所發揮的作用也不同。現在我們正在推進支付方式的改革，使得急性病在急性病醫院看，有急性病的價格，慢性病、康復期的病人在其他醫院看，在不同醫院看有不同的價格。比如在基層看病，報銷要高一些；到上一級醫院看病，報銷就要少一些；出省看病，報銷的更要少一些，差異性的支付方式引導病人分流。同時最近三級甲等醫院開始推出日間服務，很多過去需要住院的病人在日間就可以完成手術。這種手術往往是開展微創技術比較多，痛苦小，成本低，費用低，效果好。我們正在推進。



馬曉偉:我們通過四個方面的現有資源的利用、盤活，來進一步推進分級診療，推動病人分流。這是從存量上講的。如果從增量上來講，我們在這次醫改有一個很重要的，就是開展住院醫生規範化的培訓。我們國家的醫學生是念五年，然後出去到社會上去。我們增加三年在大醫院規範化的臨床培訓，出來之後，農村的醫生，大醫院和小醫院的醫生，水平是接近的。這樣我們在區域內、在城鄉、在醫院，醫生的水平是接近的，病人的流動現象就能夠控制住。提供均值化的醫療服務就是要提供均值化的醫生。住院醫生規範化培訓，要從根本上在醫學教育和培養方面解決醫生水平不平衡的問題。



馬曉偉:在“看病貴”的問題上，我們主要考慮三個方面：一個是要發展我們國家的醫療保障體系。我們國家現在的醫保，剛才講了，低水平、廣覆蓋、可持續，發展得很快，覆蓋得很快，但是保障能力有限，特別是對於抗大病風險、經濟災難性的疾病風險，還是有限的。我們國家醫保現在以市一級為單位的統籌，這個池子太小，統籌級別太低，到省一級的統籌，池子深，這樣能夠更好地解決看病貴的問題，就是籌資水平還需要提高。同時推進商業保險的發展。我們國家商業保險和補充保險發展不充分，基本醫療保險是不可能解決我們所有疑難重症的經濟負擔的。這方面我們國家還需要進一步地發展，提高保障的能力。



馬曉偉:第二個是完善藥品政策。這兩天大家也看到了，“4+7”的招標採購擴大，也還在推進。國務院和相關部門採取了有力的措施，來推動這次改革。甚至也可以說是近幾年改革的重要的突破口。第一個措施就是進口專利藥降價，抗癌藥通過國家談判，17種藥品降價，進入醫保。第二是“4+7”集中招標、帶量採購。降低了交易成本，特別是中間環節的成本。解決藥價虛高問題，牽扯到醫藥產業，牽扯到醫療服務產業。這個問題如果解決得好，對我國醫藥產業的戰略重組和良性競爭，會起到一個非常重要的推動作用，對我們加強醫院管理、規範醫療行為、改進醫德醫風，也會起到非常重要的作用。同時，我們要使各級各類公立醫院積極使用中標藥品，組織好藥品的生產和配送，一定不要再出現“中標死”這種情況。現在從藥品配送和使用的情況看，進展很好，老百姓能夠享受到藥品降價所取得的紅利。



馬曉偉:第三個是加強醫院的管理。首先是加強醫生的醫德醫風教育，二是加強行業監督。國辦最近印發了三級公立醫院績效考核工作的意見。我們抓好實施推動我國大醫院從規模擴張型走向質量效益型，從粗放式經營走向集約化經營，從投資醫院發展建設轉向擴大分配，提高醫院整體效能。解決“看病難”的問題，主要是一個資源的盤活和提升的問題。解決“看病貴”的問題，主要是解決補償和管理的問題。

