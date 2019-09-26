海平面加速上升 　紐倫滬恐常爆洪災

中評社香港9月26日電／聯合國新發表的一份重要氣候報告指，氣候變化正前所未有地破壞海洋和結冰地區，多地的冰川迅速融化，海洋水位上升速度之快超越以往想像。報告又警告，以往百年才一遇的水位極端上漲問題，在二〇五〇年底前將每年侵襲全球多處沿岸地區。全球各地大城市包括紐約、倫敦、上海等恐經常性爆發洪災。



聯合國政府氣候變化專門委員會（IPCC）這份新報告《變化氣候中的海洋與冰凍圈特別報告》，由來自三十六個國家的一百多名科學家參與編制。IPCC副主席科巴雷特說：“這份報告是獨一無二的，因為是該委員會歷來首次製作一份深入研究地球最遙遠角落的報告——從遙遠極地的最高山脈到最深的海洋。”他指科學家發現，即使在這些地方，人類造成的氣候變化也是顯而易見。報告稱，氣候變化正導致喜瑪拉雅山、南極洲和格陵蘭的冰川、冰原迅速融化。其中以格陵蘭的冰原融化速度最快。



報告又警告，以往每一百年才發生一次的水位極端上漲問題，在二〇五〇年底前將每年侵襲全球多處沿岸地區。全球各地城市包括紐約、倫敦、上海、泰國的曼谷和清邁、印尼首都耶加達、巴基斯坦卡拉奇、印度孟買，以及澳洲多個海岸城市等，皆可能定期爆發洪災。



據星島日報報道，這是IPCC約一年內發表的第三份特別報告。科學家在去年十月的報告中研究了如果到本世紀末氣溫上升攝氏一點五度，世界將如何應對。而上月的報告則報告了地球上的土地將如何受到氣候變化的影響。最新公布的研究報告則著眼於氣溫上升對海洋和冰凍地區的影響，有評論指今次這份報告是三份當中最惹人擔憂的。



最新的評估報告得出結論指，許多嚴重的影響包括風暴變得更猛烈、永久凍土融化以及海洋生物減少等，已不可避免。報告稱若不採取緊急行動來減少化石燃料的排放，將帶來更糟糕的影響，包括最壞情況下海平面上升超過四米，這一結果將重繪世界地圖，並對數以十億計人類帶來傷害。