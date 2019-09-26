白橘合作？黃珊珊接任台北市副市長

親民黨台北市議員黃珊珊接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月26日電（記者 鄭羿菲）外傳台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲徵詢親民黨台北市議員黃珊珊接任北市副市長一職，黃珊珊26日下午受訪時表達，她很樂意擔任副市長一職，但人事任命尊重北市府。媒體追問此時接任副市長，是不是白橘進一步合作？黃則否認，由於人事還未確定，她也還沒跟親民黨主席宋楚瑜談過，不過柯文哲也沒有跟她提過政黨的問題，也沒說要她加入民眾黨等。



近柯人士透露，黃珊珊確實將在下月中到任，原副市長鄧家基則會轉任悠遊卡公司董事長。



由於鴻海創辦人郭台銘日前宣布“不參與2020連署競選”，柯文哲也來不及登記連署，要角逐2020就只剩下時代力量與親民黨手中的門票，但時力已宣布“不自提2020人選”後，橘營門票成為柯文哲與中國國民黨前“立法院長”王金平可能爭取的合作選項。在這個時間點傳出柯文哲徵詢黃珊珊任副市長，而黃珊珊也表達樂意，外界認為是柯宋進一步合作的象徵。



黃珊珊26日下午在台北市議會接受媒體訪問時表示，市府的確之前一陣子就有徵詢過，她當議員也當了21年，若有需要的話她樂意幫忙，她覺得如果可以幫助柯市長，把台北市政做得更好，她當然樂意幫忙，但是一切尊重柯市長的人事權，可能不是我能控制的。



媒體追問有沒有跟親民黨主席宋楚瑜談過相關意見？黃珊珊說，因為這項人事還沒確定，所以她還沒跟宋主席談過。不過，柯市長應該在4年前就跟宋主席詢問過很多次了，由於當時她的小孩比較小，現在孩子比較大比較有時間幫這個忙。



媒體再度追問，這個時間點接任台北市副市長，是不是民眾黨與親民黨的白橘合作？黃珊珊則認為，她在台北市議會從沒分過什麼政黨，能幫這個台北市多做一點事情是她比較有興趣的，沒有思考什麼政黨不政黨的問題，這個事情⋯⋯她考慮的不是政黨，柯文哲也沒有跟她提過政黨的問題，也沒說要她加入民眾黨等。



對此，台北市政府副發言人戴于文表示，柯文哲對於市府首長人事安排，皆會配合當前本府施政目標及策略佈局調整，坊間對於人事異動的傳聞已久，“若有確定的人事異動，將會對外說明”。＜nextpage＞