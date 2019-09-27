陳寶生：我國新增勞動力一半接受過高等教育

教育部部長陳寶生（中評社 張爽攝） 中評社北京9月27日電（記者 張爽）教育部部長陳寶生在“慶祝中華人民共和國成立70周年第二場新聞發布會：滿足人民新期待，在發展中保障和改善民生”上表示，70年來，教育為國家培養了兩億七千萬接受過高等教育和職業教育的各類人才。我們國家新增勞動力中有48.2%的人接受過高等教育，平均受教育年限達到了13.6年。這是很重要的人力資本積累的過程。



陳寶生說，70年來，經過幾代人的不懈努力和艱苦拼搏，中國的教育發生了翻天覆地的變化。回顧70年來我們走過的路，可以說教育走過的歷程波瀾壯闊，教育事業發展取得的成就和我們每一個家庭是那樣的緊密相連，也與我們每一個人的成長是那樣的息息相關。這些成就可以從以下方面來看：



第一個方面，從數量看規模。經過70年的努力，我們已經建起了當今世界規模最大的教育體系。我給大家講三個數。一個數，現在我們有各級各類學校51.9萬所。第二個數，各級各類教育在校生2.76億。第三個數，各級各類專任教師1670多萬。這三個數說明我們發展取得的成績。我在接待外賓的時候，談到中國教育規模，我常常講這三個數。這三個數常常使這些外賓們聳肩、張嘴、瞪眼睛。這三個數說明我們發展取得的成績。



第二，從質量看水平。經過70年的努力，我國現在教育總體水平已經躍居世界中上行列。我以高等教育為例，也給大家講四個數，四個60%。一個是，我們國家高層次人才60%以上集聚在高等院校。第二個是，我們國家基礎研究和國家重大科研任務的60%以上是由高校承擔。第三個是，我們國家的國家重點實驗室60%以上建在高校。第四個是，國家科技三大獎60%以上是由高校獲得的。這是重要的綜合國力。這是從質量看水平。



第三，從結構看功能。經過70年的努力，我們現在已經建立起了功能完善、學科匹配、結構適宜的教育體系。結構決定功能，功能支撐貢獻。70年來，教育為國家培養了兩億七千萬接受過高等教育和職業教育的各類人才。我們國家新增勞動力中有48.2%的人接受過高等教育，平均受教育年限達到了13.6年。這是很重要的人力資本積累的過程。



第四，從開放看影響。經過70年的努力，特別是改革開放以來，我們國家的教育對外開放不斷擴大，現在已經成為國際教育交流合作的主力軍之一。無論從基礎教育、職業教育、高等教育來看，我們對外開放的水平都在不斷擴大。基礎教育的質量水平和特色，得到世界認可。我們的教材走出了國門，在PISA比賽中每一次我們都取得了好成績。現在我們國家是世界最大的留學生生源國，亞洲第一的留學目的國。我們的國際影響力在不斷地提升，已經成為本科工程教育學歷資格互認的《華盛頓協議》的成員國。



第五，從制度看保障。我們始終堅持黨對教育工作的領導。建立了大中小學相銜接的思政工作體系和人才培養體系。建立了支撐教育優先發展戰略的投入保障機制。我們從2012年開始，實現了財政性教育經費支出占GDP比重達4%的目標，從那開始，連續七年保持在這一水平上。2018年，全國教育投入總量4.6萬億，和建國初比，年均增長13.4%，增長幅度是很快的，教育支出已經成為公共財政的第一大支出。這些制度保障體系有力地促進了教育事業的快速發展。



陳寶生說，總體來說，70年的發展，確實波瀾壯闊，發生了翻天覆地的變化。教育工作者交出了一份無愧於歷史、無愧於時代的答卷。我先介紹這些，下面願意回答各位記者的提問。

