摩托車與汽車相撞或為汽車司機短暫失憶導致

中評社香港9月26日電／英國諾丁漢大學心理學家推測，汽車與摩托車相撞可能不是因為汽車司機沒有看到摩托車，而是汽車司機發生短時記憶障礙導致。



相關論文發表在《Plos One》雜誌網站上。



衛星新聞據報道，彼得·查普曼（Peter Chapman）博士和他的研究生克洛艾·羅賓斯（Chloe Robbins）共同開展了一系列實驗，研究司機在過十字路口時一般看向哪裡，會記住甚麼。實驗過程中使用了高精度駕駛模擬器，測試結果令人震驚。結果顯示，有些司機開上十字路口時完全不記得看到過迎面駛來的車輛。



第一組測試內容為模擬路口停車。專家記錄下60名司機在虛擬場景中穿越道路時的眼球運動。儘管受試者看的地方是對的，但有20次對迎面某一車輛沒有任何印象：2次忘記卡車，4次忘記轎車，14次忘記摩托車。



在第二組測試中，司機靠近十字路口，如果感覺安全，可以穿過路口。模擬過程中，會有兩輛車迎面駛過，或為兩輛汽車，或為一輛汽車一輛摩托車。如果司機在虛擬十字路口造成了危險情況，研究人員會對其進行記憶測試。在120次模擬中，司機有1次沒有注意到轎車，8次沒有注意到摩托車。



第三組測試與第二組類似，但45個受試者會戴上特殊眼鏡，以跟蹤觀察他們的眼部和頭部動作。在180次的模擬中，司機3次未注意到迎面而來的汽車，16次未注意到摩托車。在摩托車出現的場景中，司機有5次根本沒有看到摩托車，11次雖直接看向過摩托車但幾分鐘後便不記得了。



研究人員稱此現象為SBF錯誤（Saw but forgot）。在模擬器實驗中，受試者在幾秒鐘後便忘記看到過曾有交通工具靠近至危險距離的情況佔15%，而且與摩托車有關的SBF錯誤發生的概率是與汽車有關的5倍。



這種記憶障礙多半與司機在迎面來車和起步瞬間之間看到的東西有關。在這個時間段，視覺空間短期記憶被重寫，而且車子開動時，司機會更難回憶起看到過的交通工具的信息。



"我們的研究表明，即便在緊急情況下，視覺記憶也可能發生危險錯誤。"查普曼說，"模擬過程中經常出現SBF錯誤，而且有理由認為，這種錯誤在現實世界中也有發生。"