俄委兩國總統討論各領域合作

中評社北京９月２６日電／俄羅斯總統普京２５日在克里姆林宮與對俄進行工作訪問的委內瑞拉總統馬杜羅舉行會談，討論業已開展的各領域合作，並表示將推動兩國合作取得新進展。



據俄總統網站２５日發布的消息，普京在會談時表示，近年來俄委關係持續發展，兩國正在能源等領域落實數個大型經濟合作項目，迄今俄已向委內瑞拉投資約４０億美元。



普京說，近幾個月來俄委雙邊貿易額增長１０%，這一增長在很大程度上是通過對等貿易實現的。在這一貿易中，俄向委提供農產品。“由於委正遭受外部壓力，俄方提供的這些農產品相當於人道主義援助，能夠解決委內瑞拉民眾對食品的部分需求。俄將向委提供藥品，近期將有約１５０萬支流感疫苗運抵委。”



普京還表示，俄委在國際事務中積極合作，俄方永遠支持委合法政府，支持馬杜羅政府與委反對派對話，並認為任何拒絕對話的行為均屬無理且對委內瑞拉有害。



馬杜羅則表示，委俄能夠共同克服任何困難，“我們支持推動兩國業已開展的各領域合作。在今年上半年舉行的委俄政府間高級別委員會會議上，雙方討論了食品、衛生、能源和其他領域問題，其中的很多問題已順利解決。”



馬杜羅指出，此次委俄元首會談非常重要。“兩國領導人將總結今年以來雙方共同開展的工作，討論遺留問題，評估委俄各領域合作進展和當前形勢，並制定未來計劃。”



（來源：新華網）