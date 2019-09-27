黃樹賢：中國特色養老服務體系逐步形成

民政部部長黃樹賢（中評社 張爽攝） 中評社北京9月27日電（記者 張爽）民政部部長黃樹賢在“慶祝中華人民共和國成立70周年第二場新聞發布會：滿足人民新期待，在發展中保障和改善民生”上表示，中國特色養老服務體系逐步形成，建立了以居家為基礎、社區為依托、機構為補充、醫養相結合的多層次養老服務體系。



鳳凰衛視記者:家家都有老人，人人也都會老，養老問題關係到我們每一個人。想請問黃部長，70年來，咱們在老有所養方面取得了哪些成就？另外，下一步還會採取哪些措施？謝謝。



黃樹賢:我來回答這位記者同志提出的問題。這位記者講得好，“家家有老人，人人都會老”，我還要加一句，“大家都關心”。老人關心，中年人也關心，中年人關心不僅因為自己會變老，更重要的他承擔著非常繁重的養老孝老的責任。另外，孩子們也關心，奶奶、爺爺有個很好的老年生活，孩子們也開心，也高興。所以，大家都關心。



黃樹賢:黨中央、國務院對養老問題高度重視，加強領導，推動養老事業的發展。新中國成立以來，特別是黨的十八大以來，我國的養老服務事業實現了歷史性變革和跨越式發展，主要表現在以下幾個方面：



一是中國特色養老服務體系逐步形成。我們建立了以居家為基礎、社區為依托、機構為補充、醫養相結合的多層次養老服務體系，特別是近年來，針對老年人居家養老需求比較強烈的情況，不斷地擴大居家和社區養老服務的改革試點，針對老年人多樣化養老服務需求，放開養老服務市場，擴大市場和社會力量參與，優化了養老服務供給。截至2019年6月底，全國各類養老機構2.99萬個，社區養老服務機構和設施14.34萬個，養老服務床位合計735.3萬張。其中，超過50%的養老機構和近40%的養老床位由社會力量舉辦，實現了從政府為主向政府、社會共同發展養老服務的重要轉變。



二是中國特色養老服務制度基本建立。國家頒布實施了老年人權益保障法，連續多年將養老服務納入國民經濟和社會發展規劃綱要，列入了國家基本公共服務清單。中央層面先後出台加快發展養老服務、全面放開養老服務市場、推進醫養結合等多項政策性文件，今年國務院還專門出台了解決養老服務發展堵點痛點問題、擴大養老服務供給、促進養老服務消費等政策性措施，著力破除制約養老服務發展的體制機制方面的障礙。我們還將符合條件的1500萬和400萬困難老年人分別納入了最低保障的範圍和政府供養範圍。高齡津貼制度和經濟困難老年人的服務補貼、失能老年人的護理補貼制度基本實現了省級全覆蓋，已經惠及了近3600萬老年人。農村留守老年人關愛服務體系加快建立，就醫、公共交通、教育、文化娛樂等領域的照顧服務措施也廣泛實施。



三是養老服務的質量和水平不斷提升。我們深入貫徹習近平總書記關於提高養老院服務質量的重要指示精神，連續四年開展提高養老院服務質量的專項行動，持續加大養老服務設施建設投入的力度，全面整治各種養老服務風險隱患，努力讓老年人在養老機構生活得安心、靜心、舒心。先後頒布了《養老機構服務質量基本規範》《養老機構等級劃分與評定》等多項國家標準和行業標準，用制度和標準保障養老服務質量。我們還大力發展面向失能老年人的康復輔具產業，加強養老服務人才培養。



黃樹賢說，養老服務關係到每個人、每個家庭，而且是一項長期的艱巨任務。下一步，我們將會同有關部門進一步完善政策措施，主要是要進一步放開養老服務市場，鼓勵發展養老事業，健全養老服務體系。這個體系就是“居家為基礎、社區為依托、機構為補充、醫養相結合”。“居家為基礎”就是居家是養老的重點。“社區為依托”是指社區是老人活動的重要場所，也是居家養老服務的重要支撐。“機構為補充”，因為到機構裡面去的，一方面是有些特困老人、困難老人，另一方面是有些失能、半失能老人，還有一些願意到養老機構養老的老人。所以一定要把機構建設好、管理好。“醫養相結合”，主要是老年人相對來說，生病的多一點，有的病重一些，醫養結合十分重要。我們和衛健委配合得非常好，正在大力地推進醫養相結合的一些措施。



黃樹賢表示，我們還將通過健全養老服務體系，擴大養老服務供給。目前養老服務的供給還不能完全順應老年人的養老服務需求，所以，我們還要為老年人提供更加多樣化的養老服務。我們還要進一步提高養老服務質量，確保養老服務安全、可靠。我們相信，通過各方面共同的努力，一定能夠讓廣大的老年人擁有快樂、健康、幸福的晚年。

