會計師後援會成立　蔡英文要大家給她打氣

蔡英文。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月26日電（記者 黃筱筠）蔡英文下午出席會計師後援會成立大會時表示，今天來大家是來給她加油，一講完有人笑，她則反問有，不是嗎？現場支持者也鼓掌。蔡英文說，今天不是來座談，“不是來聽各位對制度抱怨或是建言”，希望大家把實務上困難一一排除，讓企業在國際經營上順利走下去，“今天在這裡給我打氣”。



蔡英文下午出席會計師後援會成立大會，場地在台大國際會議中心，會議廳內約有500個座位都坐滿，連場外都還有約200至300人，會計師公會動員不少人到場力挺，蔡心情看起來也不錯，因此，她說，今天大家應該是來給她加油打氣，她不是來聽大家抱怨。



蔡英文對在場會計師說，希望能夠打造穩定金融的基礎，過去三年多要感謝會計師，包括：公司法修正等會計師的貢獻跟律師一樣多，未來大家要協助企業提高競爭力，隨時要告訴政府有哪些制度作法要修正，讓各個企業在國際間更有競爭力。



她也說，希望大家把實務上困難一一排除，讓台灣企業在國際經營上順利走下去。接著話鋒一轉，她說，距離選舉剩下100多天，會有很多攻防想力圖扭轉局勢，一定會有很多激烈、扭曲的競選手法，大家要有信心，對蔡英文有信心，對於台灣民主有信心，讓明年我們可以順利成功連任。



蔡英文說，這段期間中國一定會想盡辦法，讓台灣選舉結果對他們有利，她在場拜託大家幾件事情台灣人要團結，請大家要團結社會力量展現給世界看，這是台灣人意志；第二是，我們要展現台灣民主優點，民主選舉有很多意見都可以接受，但是不能有假消息、不能有假訊息、惡意操弄，不能有違反民主期待的作法。這些是會計師最在行，會計師一天到晚查核別人不是嗎？如果有人不正確訊息傳播，要更正這些訊息，“也不反對站出來罵他們幾聲，也是很好”。