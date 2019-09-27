陳寶生：中國教育的特色是“快”和“公”

教育部部長陳寶生 中評社 張爽攝 中評社北京9月27日電（記者 張爽）教育部部長陳寶生在“慶祝中華人民共和國成立70周年第二場新聞發布會：滿足人民新期待，在發展中保障和改善民生”上表示，70年來，中國教育發展取得了舉世矚目的成績，變化是歷史性的。用最簡潔的語言來概括中國教育的特點和特色，一是“快”，二是“公”。



南方都市報記者:這個問題我想提問陳寶生部長。我們都知道，教育問題備受外界的關注，從70年的發展歷程來看，您覺得哪些方面最能體現咱們中國教育的特點和特色？謝謝。



陳寶生:你提的這個問題很有意義。我覺得凡是從特色特點角度考慮問題的，都是希望抓住規律。70年來，中國教育發展取得了舉世矚目的成績，變化是歷史性的。用最簡潔的語言來概括中國教育的特點和特色，我想有兩條，一是“快”，二是“公”。



“快”是就速度講的，這裡的關鍵詞是“跨越”，基本方法是“拼搏”。新中國剛成立的時候，小學淨入學率只有20%，4億5千多萬人口中大學生只有11.7萬。我們用了20多年時間，走完了發達國家上百年的義務教育普及之路。我們用了十幾年時間，實現了高等教育從精英化到大眾化的跨越。經過70年發展，學前三年毛入園率已經達到81.7%；小學學齡兒童淨入學率已經達到99.95%；初中階段毛入學率達到100.9%；高中階段毛入學率達到88.8%；高等教育毛入學率達到48.1%，今年我們高職擴招百萬，再加上自然增長，高等教育將歷史性地跨入普及化階段。



第二個特點是“公”。追求公平，是社會的一個重要目標，也是我們發展教育的一個重要價值追求。“公”是就價值而言的，這裡的關鍵詞是“均衡”，基本方法是“傾斜”。影響均衡的主要因素是城鄉差距、區域差距、校際差距、群體差距等。



陳寶生:黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們在實現教育公平方面加大了力度。一是向農村傾斜。城鄉學校建設、教師編制、生均公共經費基準定額，還有基本裝備配備標準，四個方面實現了統一，城鄉是一致的。全國99.8%的城鄉學校辦學條件達到了底線要求。這是很大的改善。到農村去，現在經常說的一句話，就是最漂亮的設施是學校。二是向困難群體傾斜。我們已經建立起了從學前到研究生的家庭經濟困難學生資助政策體系。這十多年來，全國累計資助學生近10億人次，資助金額1.45萬億。還有向特殊群體傾斜，聽力、智力、視力三類殘疾兒童少年的入學問題，我們這幾年加大力度解決得比較好。30萬人口以上的縣基本都有一所特殊教育學校。這三類殘疾兒童少年義務教育入學率已經達到90%以上。這是社會文明程度的重要標誌。三是向少數民族傾斜。這些年我們辦了很多內地新疆班、內地西藏班，高校少數民族預科班民族班、少數民族高層次骨幹人才計劃等各級各類內地民族班，累計招生93.57萬人，促進了民族地區教育的發展。四是向貧困地區傾斜。我們還實施了面向農村和貧困地區考生的專項招生計劃，已經招了47萬8千多人，讓這些地區的學生能夠上優質高校。這個計劃很受老百姓歡迎。



中國教育將沿著這樣的路子繼續發展下去，加快教育現代化，建設教育強國，辦好人民滿意的教育。這就是我們總的目標。我們現在已經是教育大國了，正在努力建設教育強國。我們要堅持以人民為中心的發展思想，讓教育改革發展的成果惠及到每一個成員、每一個學生，讓他們通過學習能夠改變自己的命運，創造他們的夢想。