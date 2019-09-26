金正恩回訪韓國與否　韓媒：左右陣營恐有衝突

中評社香港9月26日電／韓國“東亞日報”今天社論批評，文在寅政府在目前經濟民生及國內政治問題叢生的情況下，卻一意孤行地過度執著金正恩回訪韓國一事，而此事可能讓左右兩派陣營出現衝突。



韓國“東亞日報”今天以“非核化停滯不前，卻本末倒置地執著於金正恩回訪”為題發表社論，評論此事在韓國政壇引發的各種討論。



韓國東協特別峰會將於11月在釜山舉行，韓國國家情報院院長徐薰24日在國會情報委員會會議上提到了朝鮮國務委員會委員長金正恩出席的可能性，他當時說：“隨著非核化談判的進行，難道不會來釜山嗎？”



中央社援引報道，“東亞日報”社論指出，徐薰雖然提到朝鮮和美國非核化談判的附帶條件，但仍開啟金正恩回訪韓國的可能性。國家情報院以領袖侍衛等敏感話題提及金正恩回訪問題，認為這不是表明單純的原則性立場就能解決的問題。



金正恩回訪是南北朝鮮關係取得進展的必經之路。雖然這是南北朝鮮領袖在去年9月平壤宣言中達成協議的事項，但過去19年來，韓國總統已經3次訪問平壤，為了保持平衡，朝鮮最高領導人有必要進行回訪。



2000年6月，韓國時任總統金大中訪問平壤，與朝鮮國防委員長金正日舉行歷史性首度南北朝鮮峰會；2007年，時任韓國總統盧武鉉訪問平壤；文在寅則於去年訪問平壤。