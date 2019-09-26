蔡英文為自己拉票　強調台灣經濟越來越好

蔡英文下午出席會計師後援會成立大會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月26日電（記者 黃筱筠）蔡英文下午出席會計師後援會成立大會，除了替自己的“總統”選情加溫外，蔡也開始催“立委”票，民進黨提名的台北市選區“立委”參選人都出席，蔡致詞最後不忘一位一位介紹“立委”參選人。而主持人就是“立委”吳思瑤，她選區面臨四個女人的戰爭，蔡也不忘點名她，幫她加油。另一位出席是“立法院副院長”蔡其昌也要尋求連任，由於蔡選情相對較穩，蔡英文還說，他還需要介紹嗎？吳則以自己名字諧音說“有需要”。



蔡英文下午出席會計師後援會成立大會，場地在台大國際會議中心，會議廳內約有500個座位都坐滿，連場外都還有約200至300人。



蔡英文利用這個場合不忘記催“立委”選票以及政黨票，她說，請大家1月11日要去投票，能帶去都帶去投給蔡英文，也不忘要支持民進黨“立委”參選人，並且一一介紹民進黨提名的台北市“立委”參選人，並且喊出“國會”要過半。



蔡英文調侃這些參選人說，有些人稍微瘦一點、有些稍微胖一點，有人是白頭髮，有的沒有白頭髮，但是他們都很年輕，包括吳思瑤，吳在一旁則笑說，“為什麼說我，我真的年輕，怎麼不說阮昭雄、蔡其昌”。但她不忘說，會計師如果下次選舉有要推薦，我們都願意來考慮。



蔡英文最後還交代說，大家也要支持民進黨政黨票，再為台灣拼一次。



蔡英文致詞提到，他們是很努力的執政團隊，必須要在多變國際情勢之下，台灣這幾年來經濟越來越好，今年第二季超越韓國、香港、新加坡是四小龍第一。明年編列年度預算是22年來首次編列平衡預算，表示執政團隊非常注重我們財政紀律。