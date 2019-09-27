張紀南：中國就業形勢保持總體穩定

新加坡聯合早報記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京9月27日電（記者 張爽）人力資源和社會保障部部長張紀南在“慶祝中華人民共和國成立70周年第二場新聞發布會：滿足人民新期待，在發展中保障和改善民生”上表示，針對今年的形勢，中央把“穩就業”放在了“六穩”的首位，各地區、各部門形成合力，企業和勞動者自強不息，中國的就業形勢保持了總體穩定。



新加坡聯合早報記者:關於就業的問題。我們知道，現在受國際局勢影響，中國經濟面臨下行壓力。李克強總理不久前在接受俄羅斯媒體採訪時提到，中國經濟能夠保持6%以上的中高速增長是十分不容易的。所以，想請問張部長，經濟下行目前對就業造成了什麼樣的影響？謝謝。



張紀南:謝謝你對就業問題的關心。就業是個國際性的問題。當然，中國有近14億人口和9億的勞動力，就業更引人注目。就業與經濟發展密切相關。但是，就業的發展狀況既取決於經濟發展的速度，也取決於經濟發展的結構。中國的就業數量大，但是中國的經濟體量大、市場大，尤其是近年來第三產業發展迅猛，容納的就業量在不斷擴大，創業創新活躍，新就業形態蓬勃發展，這些都對保持就業穩定具有良好的基礎性作用。關鍵我們還有體制優勢、制度優勢，在黨的領導下能夠集中力量辦大事。針對今年的形勢，中央把“穩就業”放在了“六穩”的首位，各地區、各部門形成合力，企業和勞動者自強不息，中國的就業形勢保持了總體穩定，這也是很不容易的。



張紀南:主要表現：一是就業的主要指標運行在合理區間。1-8月份城鎮新增就業984萬人，完成全年目標的89%。8月份的全國城鎮調查失業率是5.2%，低於5.5%的預期控制目標。二是市場的供求基本平衡，第二季度人力資源市場的求人倍率是1.22，市場供求繼續保持總體平衡。三是高校畢業生、農民工等這些重點群體的就業相對也是穩定的。剛剛陳寶生部長講了教育的發展狀況。我們今年大學畢業生834萬，創新高，目前他們的就業情況和往年的水平基本持平。



張紀南:當前和今後一個時期，新的影響因素在不斷地增加，對就業也有不少的挑戰。但是，我們還是有信心做好就業工作。主要考慮是，把握“一個突出”，做到“五個著力”。

“一個突出”，還是要突出就業優先導向，把就業作為經濟發展的優先目標，把穩定和擴大就業作為區間調控的下限，強化各方面的重視、支持，形成經濟發展和擴大就業的良性循環。



“五個著力”，一是著力推進為企業減負，穩企穩崗才能穩就業。在三個字上做文章：降、返、補。“降”，就是落實降低社保費率政策，今年，預計全年社保降費超過3000億元；“返”，就是對不裁員、少裁員的企業，加大援企穩崗的力度；“補”，就是對於吸納就業困難人員的企業給予社保補貼、貸款貼息、稅收減免等一系列政策。



二是著力促進創業帶動就業。創業對促進就業是有倍增效應的。我們將加大創業擔保貸款的政策落實，提供稅收減免等相應的措施，鼓勵創業。



三是著力抓好職業技能培訓。這是解決就業結構性矛盾的有力舉措，也就是要解決“有事沒人幹，有人沒事幹”的問題。剛才介紹的國家職業技能提升行動“315工程”，就是一項重要舉措。



四是著力提升就業服務的水平。從年初開展針對農民工的“春風行動”，到現在正在進行的針對大學生就業的秋季專項行動，累計已組織各類招聘會4萬餘場，提供免費服務超過5000萬人次，下一步還將加大這方面的力度。



五是著力兜牢民生的底線。就是繼續對就業困難人員開展“一對一”幫扶，對零就業家庭動態清零，對失業的人員及時發放失業保險金，保證他們的基本生活。總之，我們將全力以赴，把就業工作做實做好做到位。

