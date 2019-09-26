國防部：第九屆北京香山論壇十月下旬將召開

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京9月26日電（記者 徐夢溪）9月26日下午，在國防部例行記者會上，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校主動發布一條關於今年北京香山論壇的消息。



第九屆北京香山論壇將於10月20日至22日在北京國際會議中心舉行。本屆論壇的主題是“維護國際秩序，共築亞太和平”。安排四個大會議題：大國關係與國際秩序、亞太地區安全風險管控、中小國家利益與共同安全、國際軍控體系與全球穩定。八個分組會議題：安全理念創新、互信機制建設、亞太安全架構、海上安全形勢、國際反恐合作、中東安全新形勢、科技創新與國際安全、人工智能與未來戰爭。一個特別議題：中華人民共和國成立70周年與世界和平發展。在議題設置上，主要有四個特點：一是聚焦和平、發展、合作、共贏的時代潮流；二是探討新中國的70年與世界的100年這個重要命題；三是直面世界百年未有之大變局中各國共同面臨的安全挑戰和威脅；四是共商共建共享人類命運共同體。



自2006年創辦以來，北京香山論壇迄已召開八屆，論壇規模、層級、影響力節節攀升，國際知名度邁上新台階，已成為中方主辦的規格最高、規模最大的“一軌半”安全對話，達到了增進安全互信、溝通政策立場、引領安全對話、促進交流合作的目的。論壇期間，中方將舉行“中外青年軍官學者研討會”、形式多樣的分論壇和專題研討會。此外，我們還將安排與會人員參觀“慶祝中華人民共和國成立70周年國際軍事合作成就展”，以增進各國官方與會人員和代表、專家學者對中國軍隊廣泛深入參與國際軍事合作、提供國際公共安全產品所作努力和貢獻的了解。



截至目前，已有近60個國家和6個國際組織確認將派官方代表團參加本屆北京香山論壇，其中包括25名國防部長、6名軍隊總長、14名副部級官員和百餘名專家學者。我們歡迎國內外記者前往採訪報道，記者朋友可以登錄“北京香山論壇”網站主頁掃描二維碼註冊報名，收到報名信息後，我們會根據參會情況和場地情況向媒體發送確認信息。

