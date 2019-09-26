國防部：第七屆世界軍人運動會已準備就緒

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京9月26日電（記者 徐夢溪）9月26日下午，在國防部例行記者會上，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校主動發布一條關於第七屆世界軍人運動會的消息。



10月18日，第七屆世界軍人運動會將在中國湖北武漢正式拉開帷幕。目前，軍運會各項工作已準備就緒。



一是場館建設驗收全部完成，35處新建和改造場館設施已順利通過驗收和測試，並已明確場館的賽後用途。



二是競賽組織工作基本到位，目前已有110個國家近萬名軍人報名參賽，獎牌、獎杯、吉祥物已製作完成。



三是軍運村做好開村準備，軍運村功能場所設備設施已安裝調試完畢，服務運行管理及保障團隊全部到位，嚴格食材食品安全與食源性興奮劑管控。



四是國際軍事合作工作準備就緒，合理安排軍運會期間的雙多邊軍事交流合作，進一步增進各國軍隊之間的了解與互信，確保軍運會成為既能創造體育佳績也能增進各國軍隊間友誼與信任的契機。



五是安全保障進入一級響應，從嚴落實安全檢查、安防基礎、制高點管控等重點安保工作，打造“軍運會智慧安保平台”，力求視頻監控全覆蓋、交通組織全掌控、網絡安全全檢測，力爭辦一屆安全的軍運會。



六是城市運行保障全面升級，設立平安穩定指揮部、市政設施保障部和環境保障部，嚴格落實賽時空氣質量保障方案，構建軍運會急救轉運和城市急救並行體系。