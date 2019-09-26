陸軍工程大學將舉辦第七屆陸軍國際學員周

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京9月26日電（記者 徐夢溪）9月26日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校答記者問。任國強表示，陸軍國際學員周活動舉辦多年以來，為中外陸軍青年軍官之間的交流與了解搭建了一個很好的平台，也是中國軍隊國際軍事合作一個很好的品牌。



有記者問，據了解，每年陸軍工程大學都會舉行國際學員周活動。今年是否繼續舉行？能否介紹相關準備情況？



任國強表示，2019年10月27日至11月4日，解放軍陸軍工程大學將在南京舉辦第七屆陸軍國際學員周。截至目前，已有14所外國軍事院校確認參加此次活動，中國陸軍12所院校也將參加。中國舉辦陸軍國際學員周的主要目的是為了搭建各國陸軍青年軍官學員國際交流的平台，促進各國學員互學互鑒。本屆陸軍國際學員周以“增進了解、相互學習、發展合作、共創未來”為主題，聚焦“多樣化軍事任務對初級指揮軍官的挑戰”。在學員周期間，還計劃組織專題研討、模擬聯合國維和分隊行動推演、軍事公開課、班組實彈射擊競賽、中國傳統文化體驗等活動。這個活動舉辦多年以來，為中外陸軍青年軍官之間的交流與了解搭建了一個很好的平台，也是中國軍隊國際軍事合作一個很好的品牌。