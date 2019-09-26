A股繼續全線調整　深市三大股指表現疲弱

中評社香港9月26日電／今天A股主要股指繼續全線調整，深市三大股指表現疲弱，跌幅接近或超過2%。科創板表現不佳，個股悉數收跌。



新華社報道，今日上證綜指以2964.48點小幅高開，早盤上摸2970.04點後開始震蕩下行。尾盤滬指探至2928.26點的全天低點後，以2929.09點報收，較前一交易日跌26.34點，跌幅為0.89%。



深市表現疲弱。深證成指收報9464.84點，跌206.22點，跌幅達到2.13%。創業板指數大跌2.92%，收盤報1623.79點，成交金額1161億元，比上個交易日減少8億元。中小板指數收報5989.68點，跌幅也達到了1.97%，成交金額1399億元，比上個交易日增加7億元。



伴隨股指走低，滬深兩市個股普跌，僅400多只交易品種上漲。不計算ST個股，兩市漲停個股不足30只。



科創板個股悉數告跌，且跌幅都在4%以上。前一交易日掛牌上市的天奈科技表現最弱，跌幅超過13%。



大多數行業板塊隨股指收跌。飼料板塊大跌逾7%，IT設備板塊跌幅超過6%，船舶、貴金屬、牧漁、通信設備等板塊跌幅也在4%以上。銀行板塊逆勢錄得1%以上的漲幅，海運、啤酒、高速公路板塊溫和收漲。



滬深B指繼續下行。上證B指跌1.08%至269.25點，深證B指微跌0.08%至936.97點。



滬深兩市分別成交2163億元和3218億元，總量較前一交易日略有放大。