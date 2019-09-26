新中國成立70周年國際軍事合作成就展即將舉行

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京9月26日電（記者 徐夢溪）9月26日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校在回答記者提問時表示，“為了和平 走向世界——慶祝中華人民共和國成立70周年國際軍事合作成就展”，將於9月30日在中國人民革命軍事博物館舉行。



任國強介紹說，經中央軍委批准，由軍委國際軍事合作辦公室主辦的“為了和平 走向世界——慶祝中華人民共和國成立70周年國際軍事合作成就展”，將於9月30日在中國人民革命軍事博物館舉行。這次展覽是軍隊系統慶祝新中國成立70周年唯一大型專題展，將通過翔實的文獻史料，全面系統展現在黨中央、中央軍委的堅強領導下，國際軍事合作走過的光輝歷程、取得的輝煌成就。展覽主要分為“序—在戰火中誕生”和“開啟軍隊外事工作新征程”“奏響軍事外交和平發展主旋律”“展現新時代國際軍事合作新面貌”等三個部分。重點展示黨的十八大以來，國際軍事合作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞黨在新時代的強軍目標，聚焦備戰打仗，勇於開拓創新，服務構建人類命運共同體，為實現中國夢強軍夢作出的歷史性貢獻。展覽面向公眾開放，歡迎各位記者朋友前往參觀報道。