國民黨：感謝美國“台北法案”支持與協助

國民黨中央黨部大樓。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電／針對美國聯邦參議院外交委員會通過《台北法案》中國國民黨今天發布新聞稿表示，該法案對於鞏固邦誼及參與國際組織具有正面的意義與價值，除感謝美國的支持與協助外，也呼籲民進黨政府能在突破我外交困境上，提出具體政策與實際作為，才是正本清源之道。



美國參院外交委員會25日通過“2019年台灣‘友邦’國際保護及加強倡議法案”（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019），簡稱“台北法案”。這項法案由共和黨籍的參議員賈德納（Cory Gardner）及其他3名參議員在5月提出，目的是協助台灣鞏固邦交。



國民黨表示，近期台灣陸續與索羅門群島、吉里巴斯斷交，雖然多國發聲支持以及多名美國議員聲援，台灣仍無法參與國際民航組織（ICAO）大會，顯示在大陸當局步步壓迫下，台灣對外關係的艱難與困頓。美國參議院外交委員會通過該法案，適時協助台灣在惡劣的外交處境中獲得喘息空間，有利於推動相關外交工作。



國民黨指出，美國的助力雖然對台灣維繫國際空間有很大的幫助，但最重要的課題仍是執政當局需提出鞏固“友邦”、拓展外交空間的具體政策與方案，否則僅倚靠美方的協助絕非根本之道。