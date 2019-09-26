韓副手？胡幼偉：首要條件打從心裡尊韓

胡幼偉。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電／中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜副手人選尚未決定，“行政院”前發言人、中國文化大學新聞系主任胡幼偉今天表示，副手不管是誰，“尊韓”是一項重要條件，怎麼盤算自己的未來，是藍營“菁英”願不願意做韓副手的深遠考慮因素。



胡幼偉群組發文全文如下：



誰適合當韓的副手？



由於韓國瑜尚未公佈競選搭檔，到底誰適合當韓的副手，三天兩頭就會成為新聞話題。



這件事情，我和韓談話時，確曾觸及。我知道，這個人選，要由他自己決定，我只是提出，副手不管是誰，“尊韓”是一項重要條件，因為我覺得，在藍營裡，有些人雖然沒有公開抵制韓國瑜，但從一些言行細微處來看，始終有不能“尊韓”的問題！韓則是表示，關於副手人選，他當然有自己的規劃，我點到為止，這個話題就不再多言。



人有自信，不是壞事；特別是學經歷俱優者，自視較高，也算正常。現在的問題是，國民黨裡面“條件特優”者，能不能打心眼裡看得起韓國瑜，能夠真正尊敬他；還是為大局或個人長遠規劃著想，雖然在幫國民黨助選，但在內心裡，其實直只是把韓當“後進”或“小弟”看待？只因為韓的學經歷沒有像他們那麼“特優”、韓的氣質，沒有像他們那般“高雅”？



我不知道。



但如果去讀一讀三國演義，看看諸葛亮如何尊敬劉備，便能體會，我為什麼一直強調“尊韓”的重要性！



其實道理也很簡單，如果不能尊韓，這位副手條件再好，兩人未來的合作，遲早會出問題！因為講到底，韓如果當選“總統”，未來施政成績是好是壞，帳都要算在韓頭上。所以，自“副總統”以下的所有團隊成員，都要有“為韓做事、功歸於韓、韓旺則己旺、韓衰則己衰”的認知才行。否則，將來一有狀況，勢必會先撇清個人責任，一切歸咎於韓。



而我看藍營菁英是否真正尊韓，除了觀其本人言行外，同樣重要的線索，是菁英的幕僚是否尊韓。幕僚雖有個人意志，但其言行常常會反映出主子的真正心態。而且，不管韓跟誰搭檔，未來的路上，需要韓和副手兩個陣營的幕僚通力合作，才能辦好事情。所以，從某些菁英幕僚的言行來看，我就能推測，那位菁英願不願意真正尊韓助韓。這方面，我感慨極深，細節就先不談了。



此外，怎麼盤算自己的未來，也是菁英願不願意做韓副手的深遠考慮因素。



如果做副手，韓若當選，菁英就要做四年、甚或八年的二把手。韓若當選“總統”，除非做得太差，勢必會再爭取連任，此時，這位“副總統”能跳出來批韓鬥韓，爭取成為2024的國民黨“總統”候選人嗎？說不通嘛！因為你自己也是韓陣營的人啊！要說韓第一任“總統”做得不好，難道做“副總統”的都沒有責任嗎？所以，一旦同意做韓副手，韓也勝選了，這位菁英可能就要再熬八年，才能自己出來選“總統”。



反過來講，現在不做韓的競選搭檔，韓若沒當選“總統”，其聲望必然大降，菁英就可名正言順地爭取2024的黨內“總統”候選人資格。韓若當選“總統”，2023年國民黨必然要循例辦理黨內初選，決定2024年的國民黨“總統”候選人，菁英屆時仍可報名參賽，批韓鬥韓，也是名正言順的競爭過程。



這樣算來，是不是就會得出，現在不做韓的副手，對自己比較有利的結論？如果只要等四年，為什麼要等八年呢？



寫到這裡，只能說：有多少人能真正一心“為國為民”而不為己謀？政治人物的盤算，也許可以瞞過一般庶民，但一言一行的蛛絲馬跡，是稍加分析後，就能看出講什麼話或做什麼動作的背後心思了！

