巴基斯坦阿拉伯海北部軍演　印度派機艦監視

中評社香港9月26日電／印度與巴基斯坦因克什米爾爭端再度陷入緊張，巴基斯坦25日至29日在阿拉伯海北部舉行軍演，為防範巴國突襲，印度已部署海上巡邏機、艦艇、潛艦與戰鬥機進行監控。



巴基斯坦日前公告，25日到29日在阿拉伯海北部海域進行飛彈、火箭與槍械射擊等實彈演習，警告商船不要靠近。



由於印度8月5日廢除賦予克什米爾特殊自治地位的憲法第370條後，印巴關係更加緊張，雙方部隊已經在邊境多次交火，巴基斯坦這項演習讓印度相當關注。



印度時報今天引述沒有具名的消息人士說，巴基斯坦整個演習已在印度海軍和空軍的監控之下，早已提前在附近部署海上巡邏機、潛艦、軍艦和戰鬥機等監控。



中央社援引報道，消息人士指出，透過印度海軍P-8I海上巡邏機的偵查，發現至少有7、8艘巴基斯坦軍艦在阿拉伯海北部海域。



印度空軍2月26日轟炸巴基斯坦西北部城市巴拉克特的恐怖組織訓練營，之後印度軍方就一直保持高度警戒狀態。



官員透露，從巴拉克特空襲行動之後，印度的軍艦、潛艇和飛機就迅速轉移到阿拉伯海北部進行作戰部署，以監控巴基斯坦海軍動態。



金德爾全球大學國際事務學院院長邱里雅等專家都認為，印巴之間不太可能發生大規模軍事衝突，但印度軍方認為不能冒險，必須嚴陣以待，尤其是印度控制克什米爾的特殊地位被廢除後，印度情報部門警告，印度可能出現大規模來自巴基斯坦的恐怖攻擊。



一名沒有具名的印度軍官也說，印度國防部門也密切注意巴基斯坦和中國於8月舉行的“雄鷹8號”（Shaheen VIII）聯合軍演，包括中國的殲10和巴基斯坦的雷電（JF-17）戰機都有參加，“我們必須密切關注對手”。



印度與巴基斯坦各主張擁有克什米爾的主權，雙方曾於1947年和1965年兩度為克什米爾問題發生大規模戰爭，最後在聯合國斡旋下停火，目前印度與巴基斯坦在各自占領的克什米爾畫出控制線，但雙方迄今仍不斷為了克什米爾主權問題發生衝突。