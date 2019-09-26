陸委會：要預擬對策防範陸方終止ECFA

陸委會副主委陳明祺主持例行記者會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月26日電（記者 倪鴻祥）針對“國安會”“中國升高對台威脅與介選之綜合研析”專案報告指對岸可能採取經濟手段如威脅終止ECFA等手段，陸委會副主委陳明祺今天下午在記者會上表示，陸委會已會同“中央銀行”、“金管會”密切關注並預擬對策，適時的採取應對措施。



陳明祺下午主持陸委會記者會，針對“國安會”提出“中國升高對台威脅與介選之綜合研析”專案報告內容，如何因應防範作出回應。



陳明祺表示，政府相關機關依據“國安會”所提的專案報告各項因應對策，適時會推動執行，自從2016年520之後，政府已經多次說明，兩岸已經簽署的各項協議，包括ECFA、以及兩岸金融合作協議等，都持續有效。



他指出，ECFA早收清單，讓雙方減免關稅，兩岸貨幣清算以及金融合作有助於雙方的經貿交流，金融產業的發展並且便利兩岸人民旅遊，目前執行尚屬平順，但是陸方近期對台施壓，力道日增，針對未來可能的經貿施壓作為，需要預為防範，陸委會已會同“中央銀行”、“金管會”密切關注並預擬對策，適時的採取應對措施。



根據蔡政府“國安會”“中國升高對台威脅與介選之綜合研析”專案報告指出，對岸將採取更多手段，企圖影響台灣2020年大選。在經濟手段方面，除了限縮陸客、限縮兩岸航班、要求台商表態外，甚至可能暫停兩岸貨幣清算與限縮金融往來，並威脅終止ECFA。



