王蒙徽：中國已建成世界上最大住房保障体系

王蒙徽回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京9月26日電（記者 張爽）住房和城乡建设部部长王蒙徽在“慶祝中華人民共和國成立70周年第二場新聞發布會：滿足人民新期待，在發展中保障和改善民生”上表示，新中国成立70年来，我国住房保障制度不断完善，保障能力也显著提高，我们现在已经建成了世界上最大的住房保障体系。



澳门澳亚卫视记者:王部长，70年来，在住房保障工作方面取得的成就和进展是怎样的？下一步还有哪些考虑和计划？谢谢。



王蒙徽:谢谢你对我们住房保障工作的关注和关心。新中国成立70年来，我国住房保障制度不断完善，保障能力也显著提高，我们现在已经建成了世界上最大的住房保障体系。大家知道，从新中国成立到改革开放初期，我们实行的是福利分房制度。实际上我们的住房供应是不能满足需要的，住房短缺问题也非常突出。改革开放初期，我国城镇人均住房建筑面积才6.7平方米。



王蒙徽:改革开放以来，我们积极地探索推进城镇住房制度改革。1994年，国务院作出了深化城镇住房制度改革的決定。在这个基础上，我们同时加快了保障性住房建设，来解決城镇中低收入家庭的住房困难问题。到了2007年，全国建设廉租房和经济适用住房等保障性住房，一共是1000多万套。2008年开始，我国开始大规模实施城镇保障性安居工程，到2018年，全国累计开工建设各类保障性住房和棚改安置住房约7000万套，还有2200多万困难群众领取了公租房租赁补贴。也就是说，我们帮助了约2亿群众解決了住房困难问题。特别是黨的十八大以来，全国开工建设的各类保障性住房和棚改安置住房4000多万套，惠及了1亿多住房困难群众。到现在，城镇低保和低收入家庭基本实现了应保尽保，新市民的住房困难问题也得到了缓解，城镇中低收入家庭的住房条件明显改善，人民群众的获得感、幸福感和安全感也不断增強。



王蒙徽:下一步，我们将加快完善住房保障体系和住房市场体系，加快解決城镇中低收入居民，特别是新市民住房问题，促进实现全体人民住有所居。主要想做以下四方面工作：



一是进一步做好公租房保障工作。我们将健全公租房申请、轮候、准入、退出等工作机制，逐步推广政府购买公租房运营管理服务，不断提高公租房管理服务水平。



二是大力发展和培育住房租赁市场。我们将总结推广12个城市住房租赁试点的经验，落实各项支持政策，增加租赁住房有效供应，著力解決新市民等群体的住房问题。



三是因地制宜发展共有产权住房。我们将总结北京、上海共有产权住房试点的经验，鼓励人口流入量大、房价较高的大中城市，结合本地实际发展共有产权住房。



四是稳步推进城镇棚户区改造。我们将坚持尽力而为、量力而行，重点改造老城区內脏乱差的棚户区和国有工矿区、林区、垦区的棚户区。加大配套基础设施建设，严格工程质量安全监管，加快工程进度和分配入住，让群众能夠早日住上新居。

