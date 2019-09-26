近百市民到場旁聽　 藍議員士氣大振火力全開

國民黨議員陳美雅。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今日出席高雄市議會第三屆第二次定期大會開議，湧入近百人在3樓觀眾席旁聽，成為議場內最直接的一股民意。國民黨籍高雄市議員陳美雅質詢時表示，今天到場旁聽的市民向她說，真的從頭看到尾才不會被媒體片段報道誤導，陳美雅也希望市民“把真實的聲音傳出去”。



高雄市議會下午質詢，民進黨議員康裕成針對民調最後一名、賴給花媽、一直說謊，向韓國瑜要求“三個道歉”。國民黨議員黃香菽質詢立刻反擊，前高雄市長陳菊執政讓高雄負債3千多億新台幣、一場雨5千多個洞、綠營議員唱衰高雄，要不要也給高雄市民“三個道歉”。



輪到高雄市議員陳美雅質詢時表示，國民黨團上午和民進黨團堆擠衝突時，竟然遭潑熱咖啡，這些以前沒有關心高雄市政發展的人，今天在議會羞辱國民黨團議員，希望“全國”人民用選票來伸張正義。



這時議會3樓旁聽席也傳來響亮的鼓掌聲，許多民眾比出大拇指表達認同。



陳美雅也繼續批評“這個社會沒有公義真理嗎？可以把白的說成黑的，可以這樣嗎？”她籲韓不管再怎樣的抹黑栽贓，都要拿出“總統”的高度來面對。



陳美雅聽到這群民眾的掌聲後，她說，今天到場旁聽的市民向她表達“如果沒有在議場從頭看到尾，只看到媒體播出的片段，還真的會被誤導”。她也立刻強調，真的要從頭看到尾，也希望這群市民，把真實的聲音傳出去。