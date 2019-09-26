全國律協發佈一批近期律師懲戒及維權典型案例

中評社香港9月26日電／中華全國律師協會26日發佈一批近期各地律師協會懲戒典型案例，9名律師和1個律所因違反行業規定受到公開譴責及以上行業紀律處分。



新華社報道，這9起違規案例涉及向法官行賄、妨礙司法公正、違規收案收費、代理不盡責等問題。其中，江蘇省鹽城市律師協會近日收到鹽城市司法局轉來的司法建議書，反映江蘇新中一律師事務所律師王洪兵在辦案過程中向法官行賄。經鹽城市律師協會調查認定，王洪兵在2010年至2014年間確有向法官及其他有關工作人員行賄的行為。鋻於王洪兵律師承認違規並作出誠懇書面反省，鹽城市律師協會給予王洪兵律師中止會員權利六個月的行業紀律處分。



此外，天津安皓律師事務所律師朱米娜在明知公安機關立案後，不可能優先退還當事人個人集資款，仍向當事人承諾為其爭取優先受償。天津市律師協會調查認定，這屬於為爭攬業務而向當事人虛假承諾的行為，分別給予朱米娜和天津安皓律師事務所公開譴責的行業紀律處分。



全國律協還通報了6起維護律師權益典型案例，主要涉及律師人身權、會見權、立案權、調查取證權等方面。全國律協新聞發言人、全國律協副會長蔣敏表示，全國律協將持續關注典型案例中反映出來的普遍問題，進一步保障律師執業權利、規範律師行業發展。

