高家俊：若沒有新黨　統一的聲音往哪去

高家俊是海洋水文專家，圖中是高家俊與他設計的海洋浮標。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南9月27日電（記者 趙家麟）新黨全委會委員、台灣海洋水利工程學者高家俊26日接受中評社訪問表示，藍、綠兩大黨走向獨台與“台獨”的趨勢下，讓新黨將國家統一的聲音與思考機會帶入“立法院”，這對台灣未來與安全至關重要。



高家俊是德國漢諾威大學博士，台灣近海水文觀測系統的主要建構者。歷任台灣成功大學水利系系主任、“國科會”工程科技推展中心主任、APEC／MRC／SAKE共同主持人、中德學術交流協會秘書長、大連理工大學客座教授、河海大學客座教授等。高家俊已自成大退休，目前仍任成大水利系兼任教授、近海水文中心顧問。



中國國民黨今年雙十慶典活動未安排新黨主席郁慕明致詞，國民黨與新黨關係受關注。新黨主席郁慕明已重申新黨立場就是贊成“一國兩制”，堅持走自己的路，但也向媒體表示，對國民黨路線雖然無法苟同但仍表示祝福，並且目前支持韓國瑜當選的策略依舊，目的就是要拉下蔡英文。



高家俊向中評社表示，因應2020大選，新黨全委會、全代會聯席會議將開拔到縣市地方召開，首站28日從台南起跑並與台南地區義工聯誼餐會，新黨主席郁慕明屆時也會向地方報告新黨的最新狀況。此外，到台南參選“立委”（第六選區：東區29里、歸仁、仁德、關廟、龍崎）的國民黨前主席洪秀柱，也會出席新黨在台南聯席會。



針對國民黨不邀新黨參加雙十慶典講話，高家俊表示，這是國民黨有無泱泱大黨肚量的問題。看民進黨與小綠政黨之間，在關鍵的時刻，還是會考量到生存發展空間；國民黨平常喊泛藍團結，但又不時有小動作擠壓藍營其他政黨。



至於國民黨與新黨保持距離，矛頭指向與新黨倡議“一國兩制台灣方案”有關？家俊表示，國民黨自李登輝以降30多年來，已棄守創黨精神。大選將屆，民進黨一路猛攻，國民黨卻窮於防守，天下哪裡有只靠防守就能打勝仗的呢？



他指出，民進黨拿“九二共識就是一國兩制”的說法，硬是綁住了國民黨，國民黨竟然也喊出反對一國兩制。但這種沒有經過真正理性探討下的回應，不但讓國民黨一路窮於應付，民進黨又在操作香港議題來加碼反對一國兩制下，繼續困住國民黨。



高家俊表示，民進黨走“台獨”路線，反對一國兩制的國民黨形同成了華獨 。但台灣如果沒有統一的聲明、思考的機會，台灣會更加危險。進一步言，台灣如果沒有新黨，國民黨裡內、社會上想要支持統一的聲音，要往哪裡去呢？



他認為，讓新黨將國家統一的聲音與思考機會帶入“立法院”，這對台灣未來與安全至關重要。邁向2020大選，新黨目標除了拉下蔡英文之外，也要全力爭取政黨爭取不分區“立委”。



高家俊表示，此時的媒體民調，韓國瑜落後蔡英文許多，他並不悲觀，因為製造韓民調大幅落後蔡的背後，也有可能是在繼續鋪陳力挺郭台銘。他認為，國民黨如繼續採傳統權貴式思維打選戰，又被反對一國兩制所困，才是令人擔憂的地方。



高家俊強調，到選戰的最後階段，若能聚焦蔡英文在經濟上的失敗，內政、社會上的改革不得民心，全力把選民、百姓的熱情激發出來，就會有下架蔡英文勝算。