慶華誕　走進中關村感受創新發展活力

中關村國家自主創新示範區展示中心（中評社 李娜攝） 中評社北京9月27日電（記者 李娜）慶祝新中國成立70周年活動新聞中心於9月26日組織境外記者參加以“創新創業活力”為主題的參觀採訪活動，參訪中關村國家自主創新示範區展示中心，了解北京市高新技術產業整體發展情況。



中關村作為我國第一個國家級高新技術產業開發區和國家自主創新示範區，已經走過30年的發展歷程。其立足北京，輻射全國，面向世界，中關村企企業海外設立研發研發中心或分支機構1000餘家，中關村管委會設立矽穀、倫敦、東京等14個海外聯絡處。



來自國外、港澳台地區的記者在展館內見到了雲知聲創始人兼CEO黃偉，他成立的雲知聲目前已經成為一家擁有完全自主知識產權、世界頂尖智能語音技術的人工智能企業。他對記者介紹說，雲知聲目前AI產業落地全國領軍，業務覆蓋家居、車載、醫療、教育、交通等領域，合作夥伴數量超過2萬家，覆蓋用戶超過2億，覆蓋城市近700個，可覆蓋設備達2.5萬億。



據介紹，中關村創新發展成效顯著，2018年企業貢獻稅收近3000億元，對北京經濟增長貢獻率30%，國家高新企業有1.2萬家，占全國總數的1／10。展覽館以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，以“新時代新征程中關村再啟航”為主題，設置了創新發展歷程、創新創業生態、新一代信息技術、新材料、生物與健康、節能環保與新能源智能交通與智能裝備、文化科技、軍民融合以及企業風采等版塊，充分展示中關村示範區的代表性成果和主要發展成就。

