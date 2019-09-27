台胞訪昭君故里 盛贊民族團結大使

參訪團合影（中評社 沈而忱攝） 中評社宜昌9月27日電（中評社 沈而忱）26日下午，全國台聯國慶70周年湖北參訪團來到湖北省宜昌市興山縣，探訪中國古代四大美人之一王昭君的故鄉。昭君出塞已成千古美談，不僅成為了漢匈的“和平使者”，更為中華民族的團結做出了不可磨滅的貢獻。周恩來總理曾讚美王昭君是“發展中華民族大家庭團結最有貢獻的人物”。全國台聯組織台胞、僑胞訪問此地，更顯意義深遠。



昭君故里山明水秀，長江的支流香溪蜿蜒流經村前，紗帽山則挺立村後，極富詩情畫意。景區內綠意盎然，翠竹環繞；雖是秋日，但仍有鮮花盛開，為古樸蒼幽的昭君紀念館平添了一絲柔美。館內隨處可見昭君雕塑，以館內正中一尊高2.8米的昭君漢白玉雕像為最。這尊漢白玉雕像端莊秀美，充分再現了昭君的豐儀和美麗，惟妙惟肖，栩栩如生。



參訪團拾級而上，登至高處的昭君紀念館，館內的幽幽綠意令大家贊不絕口。團員們認真聽取導游的介紹，並對昭君的生平與貢獻進行了充分的交流。



中評社記者注意到，雖然昭君故里和諧雅致、精致玲瓏，但遊客並不多。台灣中創實業集團董事長賴文鑫對中評社記者表示，昭君故里有歷史、有文化，非常值得推廣，今日參觀之後發現，昭君故里的硬件設施很好，但文創產業等軟件方面並沒有跟上。他繼續說，台灣的文創產業非常發達，雙方可以進行交流與合作。

