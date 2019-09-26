府幕僚林家如超買37條菸　罰4.5萬無刑責

林家如（左）與張惇涵（右）公布蔡英文論文原稿。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電／蔡英文出訪“國安”特勤私菸案持續延燒，台媒報道，“財政部”關務署今日表示，配合私菸案檢方第一階段偵查終結，今天針對地檢署已偵辦，屬案情單純、未涉及刑責、但超量購買菸品的蔡英文專機相關人員開罰，今天陸續寄發處分書，最高1人被罰新台幣4.5萬元。目前寄出的13人共買100條，其中包含“總統府”發言人室諮議林家如，她超攜36條菸，罰鍰居冠。



目前任職於“總統府”發言人室的林家如，曾經擔任前“行政院長”游錫堃的幕僚，在游競選2014年新北市長時，擔任媒體聯絡、發新聞稿等工作。游錫堃敗選之後，林家如就進入民進黨中央黨部新聞部任職，在蔡英文參選2016大選時，她則負責媒體聯絡、發新聞稿。



台北關表示，地檢署調查出18人中，3人只買1條菸未違法，15人有超攜菸品的行為。扣除1人出關時誠實申報存關，沒有攜出並未違規；1人未上飛機不算旅客將另案處罰；1人有部分機上取貨，有部分機邊交貨已被海關扣押，案情較複雜。



超攜菸品依法海關會沒入，並加計罰金每條500元。若已經消費無法沒入，就會依照行政罰法規定裁處私菸價額，“原則上就是當初買多少錢就罰多少錢”。



根據菸酒管理法規定，每名旅客最多可攜帶5條香菸（包含免稅1條，其餘4條要先申報並繳稅），若被查獲未申報，這4條仍要由海關沒入，並加計罰金；若超過5條，超過部分會沒入。