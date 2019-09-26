蔡賴配前兆？卓榮泰：感謝賴清德理解與呼籲

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北9月26日電（記者 黃筱筠）民進黨主席卓榮泰25日在黨中央中常會公開表示，針對初選納入台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲已經向前行正院長賴清德抱歉。卓下午再度在臉書上表示，看到賴清德公開強調“初選對我而言，已經結束，我也已經接受初選的結果”，並且表達對黨提名候選人蔡英文的支持。他要特別感謝賴院長的理解及呼籲。這是全黨能否完全團結一致，全力以赴的重要關鍵。



卓榮泰下午在臉書提及，黨慶前夕感觸良多，今年一月接任主席工作以來，他始終強調“找到新朋友和找回老朋友”一樣重要，希望促成更大的黨內團結。



他表示，歷經去年底的敗選，黨經過一段長時間的低迷，在兩次“立委”補選中我們稍稍止血，在召喚新同志加入的過程中我們被社會看見改變；不過在“總統”初選那一段期間確實出現意見的分歧，但經由黨內集體的討論和機制，我們一一克服困難，找出解決辦法。



但他知道，這段過程還是讓部分支持者難以釋懷，所以昨天他對媒體表示，“經過中執會議決通過已完成的“總統”初選結果必須有效執行，盼全黨能團結一致，全力以赴，爭取勝選。”而對於過程中的紛擾，他身為黨主席願意負起責任，對雙方表達歉意並取得理解。



卓榮泰說，看到賴清德公開強調“初選對我而言，已經結束，我也已經接受初選的結果，並且表達對黨提名候選人蔡英文的支持。”“衷心希望所有朋友，共同迎向未來，一起加油，贏得大選勝利！”他要特別感謝賴院長的理解及呼籲。這是全黨能否完全團結一致，全力以赴的重要關鍵！



他表示，不只賴清德展現民主的風度，作為黨提名的“總統”參選人，蔡英文更是努力提高台灣的能見度、維護“國家主權”和安全，領導行政團隊力行有感施政，甚至在國民黨瘋狂造勢和攻擊下，仍能掌握局勢的穩定，讓民進黨更加接近捍衛民主台灣、守護本土政權的目標。這些努力和付出，人民都歷歷在目。



他強調，此時此刻，黨的責任是要不可遺落的集結所有台灣派、“中華民國”派、“中華民國台灣”派的全部力量，再擴大穩定的優勢；因此凡是有助於黨內和諧團結，凡是有助於同志放下心結，都是黨的要求、他的責任、他的初衷。



他還要提出三項黨員必須達成的任務，首先，黨提名的“總統”及“立委”參選人，必須全力以赴，爭取勝選，並全力拉高政黨票的得票率；蔡英文及70位“立委”參選人團結合作，共同達成“總統”連任、“國會過半”的勝選目標；全黨同志必須完全投入“總統”、“立委”及政黨票輔選工作，世代共贏、不得缺席。