中評智庫：中美博弈 台灣何去何從

中國大陸的快速崛起，加深了美國對中國的戰略疑懼。 中評社香港10月28日電/淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《中美戰略競爭：台灣何去何從？》。作者表示：台灣有人不講統一，但卻渴望和平；不願戰爭，又要主張獨立。我認為大陸有統一方案，就是一國兩制；台灣不贊成一國兩制，但早有針對統合問題的研究和討論。先求“合”，再議“統”，“君子和而不同”，統一也需要一個融合的過程。習近平在G20大阪峰會與特朗普會談的開場白就是：“合則兩利，鬥則俱傷”。這句話也可以用在兩岸關係上。文章內容如下：



一、關鍵時刻



2019年是兩岸關係發展最關鍵的一年，因為影響兩岸關係的三個環境因素，都有可能發生重大的變化。



首先，中共實施“改革開放”政策已滿四十年，依習近平的說法，從2019年到2022年的中共“二十大”，是“歷史交匯時期”。習近平必須在內外政策上積極有所作為，其中包括對台政策。事實上，習已在《告台灣同胞書》四十週年紀念會的講話中，提出兩項新的訴求：一是探索“兩制”台灣方案，以豐富“一國兩制”的內涵；二是呼籲展開兩岸的“民主協商”。代表習近平將以實際行動，來促進兩岸的和平統一。



其次，2019年是中美建交四十年，也是《台灣關係法》立法四十年。無論是中美或台美關係，都已出現重大變化。中美戰略互疑有增無減，台美關係則是水漲船高。美國是影響兩岸關係最重要的外在因素，特朗普總統尋求連任，兩岸政策將是他對外政策的一個重要部分。



最後，2020年是台灣的“總統”大選年。2018年底九合一選舉的結果，改變了台灣地方政治的版圖。蔡英文尋求連任，大選時將面對來自國民黨的參選人，以及可能代表第三勢力的柯文哲的挑戰。如果選戰陷入統獨之爭，則選舉結果將改變台灣的政治生態，並使兩岸陷於和戰兩難的窘境。