中評智庫：中美貿易戰　美國反全球化代表作

中評社香港10月18日電／東吳大學巨量資料管理學院講座教授暨台北醫學大學管理學院經濟學講座教授朱雲鵬，在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《中美貿易戰是美國反全球化國族主義的代表作》，作者認為：中美貿易戰就是反全球化國族主義的代表作，也是特朗普競選總統的主要訴求。特朗普既然當選總統，中美貿易戰就不可能不發生。當然，貿易戰的發生，經濟不是唯一的原因。在政治和輿論上，美國需要一個敵人，現在美國就把中國大陸視為主要敵人，學者、參議員、眾議員、總統都在講，講到後來可能造成很多美國人相信中國大陸的確是他們的敵人，而且很快地就要兵臨城下。文章內容如下：



就中長期而言，要結束兩國爭鬥，必須讓中美的對峙從零和變成多贏賽局。



一、中美發生貿易戰的深層原因：中產階級“美國夢”的破滅



筆者在今年年初出版《中美貿易戰》一書（台北：時報出版），裡面詳細地分析了中美發生貿易衝突的深層原因，在於1980年代開始崛起的新自由主義，以及同時發生的全球化趨勢，導致美國中土地帶（heartland）大多數中產階級家庭的經濟狀況惡化，甚至落入貧窮。這些家庭將他們生活陷入絕境的憤慨，反應到選票，造就了美國政治版圖的重組。這些家庭原來以為奧巴馬的“改變”，可以為他們帶來希望，但是8年之後，他們失望了：情況沒有改善，還因為2008－09年大衰退（Great Recession）的來臨而加速惡化。他們忍無可忍，亟求翻身。



2016年大選時，特朗普和桑德斯的出現，為他們帶來希望。特朗普代表反全球化的國族主義，桑德斯代表社會主義。二人都吸引了眾多的支持者，但對美國、多數西方國家乃至任何世界上國家而言，衹要國族主義出馬，其他力量大多衹能靠邊站。所以特朗普贏得大選，而桑德斯的聲勢未能讓他取得民主黨初選的門票。