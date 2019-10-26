中評智庫：從兩岸統合 到和平統一

要實現“和平統一、一國兩制”，兩岸必須要經過一個漸進發展、平等協商、共議統一的過程。 中評社香港10月26日電/彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李毓峰在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《《告台灣同胞書》40周年與兩岸統合前景》。作者回顧並反思自《告台灣同胞書》發表以來大陸對台政策發展與演變，接著分析與闡述“葉九條”、“鄧六條”設定之對台“和平統一、一國兩制”的政策方針。而後在各階段“江八點”、“胡六點”、“習六點”提出的政策安排與構想顯示，江、胡、習都認識到，要實現“和平統一、一國兩制”，兩岸必須要經過一個漸進發展、平等協商、共議統一的過程。尤以最近的新“習五條”所倡議的探索“兩制”台灣方案，最具務實性、積極性和戰略性。基於上述“漸進發展、平等協商、共議統一”的和平統一實踐構想，提出“從兩岸統合到和平統一”的討論思路，循著從融合發展走向兩岸統合的階段性進程，構建“兩岸統合模式”，並探索“兩岸統合”之兩制方案及其實踐路徑，冀有助於推動兩岸和平統一的進展，以期完成兩岸和平統一的歷史使命。文章內容如下：



一、前言



1979年元旦全國人民代表大會常務委員會發表《告台灣同胞書》，鄭重宣示了和平統一的大政方針，兩岸關係發展由此揭開新的歷史篇章。《告台灣同胞書》是兩岸關係從軍事對抗走向和平交流的重要歷史分水嶺。今年正是《告台灣同胞書》發表40周年，在此40周年之際，總的回顧與檢視《告台灣同胞書》後對台政策的演變和兩岸關係的發展，以從中發掘歷史轉變的動因和政策調整的智慧，對今後對台政策的創新作為以及兩岸關係發展的與時俱進，可以給出跨時代的思考與建設性的啟發。



自《告台灣同胞書》發表後，衍生出“葉九條”以及“鄧六條”，明確了對台政策“和平統一、一國兩制”的基本方針。其後的“江八點”、“胡六點”、“習六點”都一貫秉持“和平統一、一國兩制”的路徑和原則，進行兩岸經濟、文化、人員的交流與合作，持續推動兩岸關係發展的進程。