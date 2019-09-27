柯營美女刺客蔡宜芳　走中間路線區隔藍綠

蔡宜芳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月27日電（記者 鄭羿菲）台北市第七選區（信義、松山）的台灣民眾黨參選人蔡宜芳接受中評社訪問時表示，柯粉在823時氣氛十分熱絡，當鴻海創辦人郭台銘916確定不登記後，氣氛轉為憂慮，但柯陣營團隊雖然一開始對黨主席、台北市長柯文哲是否登記2020有意見不一的情況，但現在也成定局，就是沒有登記連署，郭董不登記柯陣營其實沒有特別低潮，得知後也是趕緊想下一步要怎麼走。



蔡宜芳樂觀地說，沒有母雞，小雞就要準備更充分，台北市第七選區是台北的金融中心，原本打算協助郭董連署2020來捲動選情，現在就要另外想，松山信義區藍綠傾向約7比3，但經濟藍、知識藍選民居多，而中國國民黨現任“立委”費鴻泰是死忠韓粉的形象明顯，未來她會主打“國家”治理的形象爭取支持。



1990年生的蔡宜芳學歷為清華大學材料工程博士班，2018年在父親民進黨籍高雄市鹽埕區中原里長蔡崇銘的支持下，以無黨籍參選高雄市議員，登記時穿著婚紗，並以“嫁給高雄”為口號，成為媒體焦點，並獲網紅蔡阿嘎封為“十大正妹市議員候選人”每名，但高票落選後轉任台北市政府社會局機要。柯文哲在23日親自領軍提名民眾黨“立委”參選人，蔡宜芳參選台北市第七選區（信義、松山），挑戰中國國民黨現任“立委”費鴻泰、迎戰民進黨新潮流市議員許淑華。



鴻海創辦人郭台銘宣布“不參與2020連署競選”後，柯粉與柯陣營團隊的氣氛如何？蔡宜芳接受中評社訪問時分析她的觀察，823“郭柯王”會面後，柯粉的氣氛非常熱絡，大家都很期待郭柯合作、厭惡藍綠惡鬥，當時不管郭粉、柯粉都在討論要怎麼佈連署點，而在郭台銘確定不連署後，柯粉、郭粉其實滿憂慮2020要怎麼辦，大家都很擔心、期待落空，也認知到2020又將成為統獨爭戰。



談到有關柯陣營17日發生前往“中選會”的事，是不是柯陣營內部對柯文哲參選2020有不同意見？目前統合了嗎？蔡宜芳認為，郭董不登記，大家確實很憂心只能在失望與芒果乾（“亡國感”）之間選擇，團隊之間肯定有意見不一的地方，有的人勸進、有的人守成，就連粉絲們也都有討論，而現在柯市長沒有去登記連署，也已成定局。



蔡宜芳說，至於就她觀察到的柯陣營團隊，並沒有什麼比較低潮的情況出現，頂多是覺得“喔！郭董不選了。”然後趕快想下一步要怎麼辦？因為民眾黨不會因為別人的決定如何，而去影響到未來要走的方向，民眾黨的方向就是高舉“國家”治理、中間路線，“郭柯”沒有參與2020大選，最重要的就是打“立委”席次。蔡樂觀地說，沒有母雞，小雞就要準備得更充分。



蔡宜芳指出，郭董、柯市長沒有參選2020，但民眾黨的母雞一直都是柯文哲，而柯一直都能夠創造議題、滾動聲量，她比較不擔心有沒有母雞的問題，母雞的作用是拉抬，但不改變小雞的本質。

