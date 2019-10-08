中評智庫：“流寇”、庶民與台灣政治漂移

衹有真心實意為民眾謀福祉，才能得到民眾擁護。 中評社香港10月8日電/《兩岸關係》雜誌社編輯郝沛然、海峽兩岸關係研究中心主任仇開明研究員在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《“流寇”、庶民與台灣政治的“漂移”》，作者認為：近二三十年來，台灣政治發展偏離了應有的正常軌道，與基層庶民嚴重脫節，違背了多數人要生存、求發展的樸素願望；相反，它表現為各種形式的變態與異化。隨著國、民兩黨“完全執政”的先後失敗，台灣經濟社會不斷向下沉淪，多數民眾期冀的美好生活遙不可及，“特定階層”終於忍無可忍，帶著“迷惘、失落、憤懣不平”，將希望寄託在懂庶民、接地氣、拼經濟的韓國瑜身上，最終匯聚成聲勢浩大、持久不滅的“新流寇運動”。島內各政黨和政治人物衹有明瞭和把握這一最新民意脈動，衹有真心實意為民眾謀福祉，才能得到民眾擁護，才能在未來政治舞台上佔據一席之地。文章內容如下：



歷史上，“流寇”被統治階級用來形容到處流竄的“叛亂者”；他們行蹤不定，攻城掠地，稍有戰績便驕傲自滿、縱欲享樂，最終難免失敗結局。近期，這一略顯古舊的詞彙以嶄新的面孔出現在台灣，並引起輿論的廣泛關注。然而，它不再具有負面的涵義，而是代指那些生活在基層、渴求改變的廣大庶民。



一、“新流寇運動”與“特定階層”



（一）“新流寇運動”折射出台灣政治板塊移動，吹響“改朝換代”的號角



去年“九合一”選前，以“庶民代表”自居的韓國瑜掀起席捲全台灣的“韓流”，不但將其自身推向人生的一個高峰，而且帶動國民黨氣勢大漲、一舉攻下15個城池，締造了“庶民翻轉台灣”的傳奇。今年以來，“韓流”持續發威，韓國瑜聲望居高不下，一度超越幾乎所有島內政治人物。韓國瑜在島內各地的競選活動也極大地震撼了台灣政壇。對此，綠營背景的台灣民意基金會董事長游盈隆表示，韓國瑜從去年“三山造勢”開始橫掃高雄，肆虐民進黨大本營，半年間“北伐、東征、西討”，所到之處人頭攢動，可稱之為“新流寇運動”。他還認為，“這個詞的精神基礎脫離不了民粹主義，社會基礎是迷惘、失落、憤懣不平的跨黨派中產及中下階級群眾”①。換言之，“中產及中下階級群眾”這一“特定階層”是“新流寇運動”的參與者與真正的造就者。無獨有偶，台灣中評社從另一角度詮釋了“新流寇運動”，其社論稱台灣政治板塊出現大位移，民進黨基本盤被鬆動，原本一貫支持綠營的台灣中南部民眾，農、工、小販等中低階層，以及年輕人改變了政治取向，改為支持他們心目中的“庶民總統”或柯文哲②。而這恰恰是島內政黨輪替的前奏。