中評智庫：日本視角　美伊關係與中東局勢

日本各界特別是學界對美伊關係變化以及中東局勢發展十分重視 中評社香港10月29日電／浙江海洋大學教授、上海日本研究交流中心研究員郁志榮在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《日本視角下的美伊關係與中東局勢走向》，作者認為：日本學者在對美伊關係和中東局勢進行全面深入分析之後得出結論，美伊關係雖然倒退、繼續惡化，但是發生軍事衝突的概率很小，幾乎不可能。文章內容如下：



日本作為美國的鐵杆盟友，再次拒絕了美國邀請參與波斯灣聯合巡航行動，就是不願充當美伊戰爭的炮灰，不願意讓美國當槍使，這事的確挺新鮮的，可見時代確實在變化。



2018年5月特朗普總統下令退出伊核協議①，同時對伊朗實施經濟制裁禁止伊朗出口石油，又派出航母打擊群進駐波斯灣。對此，伊朗採取強烈的反制措施，進行軍事演習、擊落美國無人偵察機並威脅封鎖霍爾木茲海峽②等。波斯灣烏雲密佈，戰爭一觸即發，包括日本在內的世界各國為之十分擔心，不無憂慮。日本從伊朗等中東國家進口石油占進口總量的70%以上，中東局勢與海上石油運輸息息相關，霍爾木茲海峽一旦被封鎖，日本一點退路都沒有，其後果比馬六甲海峽③被封鎖還要嚴重。因此，日本各界特別是學界對美伊關係變化以及中東局勢發展十分重視、非常關注，他們比誰都在積極主動收集資訊，關注事態發展及其變化，同時進行認真分析和作出判斷。



一、美伊發生軍事衝突嚴重影響日本經濟



40年前伊朗革命美伊關係破裂，四年前即2015年7月14日，經過多年艱苦談判，伊朗與伊核問題六國終於掃清障礙，達成伊核問題全面協議，世界為之歡呼雀躍。可惜好景不長，2018年5月美國總統特朗普宣佈強行退約、重啟對伊朗的經濟制裁，美伊關係一夜之間又回到了原點。伊朗石油出口收入占其GDP的三分之一，美國的禁令不僅嚴重制約了伊朗的經濟發展，還直接影響到國際油價的變動。有人估計，一旦美伊發生軍事衝突，波斯灣④發生戰爭，原油價格每桶至少飆升到100美元。油價波動勢必引發物價上漲，物價上漲必然會影響各國的農業、工業和其他行業的價格，屆時可以想像中東局勢將會使世界經濟變得一團糟。