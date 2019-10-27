中評智庫：美台海政策的調整與影響

不與中國大陸搞好關係，僅靠美國人，台灣不可能安全。 中評社香港10月27日電/國防大學國家安全學院教授史曉東博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《特朗普政府台海政策調整及影響》，作者認為：印太戰略背景下，美國台海政策調整雖然力度不小，而且台灣還有一個奉行“台獨”主張的執政當局極力配合，但總體效果應當說不怎麼樣，至少沒有預期的那麼好。從根本上說，這是大陸實力增長的結果，實力強了，無論對台還是對美，做工作的手段就會多，影響力就會強，這是想擋也擋不住的。從實際效果看，未來美國調整台海政策的實際效果是有限的。可以預言，美國打“台灣牌”的最好時候已經過去了，其效果總體是遞減的。雖然它有時可能會讓我們感到很難受，但改變不了在台海地區“我攻美守、我進美退、我強台弱”、統升“獨”降的大趨勢。文章內容如下：



2019年1月2日，習近平主席在紀念《告台灣同胞書》發表40周年大會上的講話指出：“台灣問題是中國的內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。”①長期以來美國利用兩岸中國人之間的矛盾，在台灣坐擁許多不正當的、非法的權益和影響，成為阻撓中國統一、縱容“台獨”分裂勢力滋生坐大的主要外部條件。2017年美國提出“印太戰略”，恰逢堅持“台獨”主張的民進黨蔡英文當局在台執政，在美國實施印太戰略背景之下，美國對台戰略發生了自中美建交以來最深刻、最全面、最廣泛的調整。



一、特朗普政府台海政策調整的主要表現



（一）強化基於民主自由的價值觀同盟



長期以來美國一直把台灣視為國際社會“自由民主大家庭”的重要成員，把“保護台灣自由民主的政治制度和生活方式不被改變”作為對台政策的基本目標。特朗普政府上台以來，在極右勢力勃興的情況下，自由民主成了強化美台關係的最好理由。美國政客動輒稱台灣為亞洲“民主的燈塔”，強調“台灣是亞太地區民主化程度最高的地區之一，對於整個亞太地區的民主化進程具有示範作用,與美國提出的‘自由開放的印度-太平洋願景’是一致的、吻合的”。在此基礎上，認為台灣應當在“印太願景”中扮演關鍵角色，做出更大貢獻，並且聲稱美國有責任確保台灣“民主制度的保存”。